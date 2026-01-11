logo
Nezapamćen skandal pet dana pred Evropsko prvenstvo: Makedonci izbačeni jer su varali

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Da li je moguće da se ovo dešava u ozbiljnom sportu? Sudije iz Makedonije montirale snimke i zbog toga su izbačene s turnira.

Sudije iz Makedonije izbačeni sa Evropskog prvenstva Izvor: Lasse Lagoni / Gonzales Photo / Profimedia

Pet dana pred početak Evropskog prvenstva u rukometu dogodio se neviđeni skandal koji je EHF uspio da otkrije. Poznati sudijski par iz Sjeverne Makedonije Slave Nikolov (51) i Đorđi Načevski (48) izbačen je s turnira zbog toga što je navodno varao na testovima fizičke pripreme.

Prema nezvaničnim informacijama Makedonci su obrisani s popisa sudija za rukometni turnir zbog toga što je utvrđeno da su snimci koji su priložili u svojoj prijavili bili montirani. Kako je to moguće, ostaje otvoreno pitanje.

"Nakon dostavljanja snimaka od strane Nikolova i Načevskog, Evropska rukometna federacija je krajem decembra obaviještena da video-zapisi koje su dvojica sudija podnela možda nisu autentični i da ne predstavljaju veran snimak cjelokupnog testa. EHF je potom naložio dodatnu analizu materijala (...). Detaljna analiza pokazala je da postoji velika vjerovatnoća da su video-zapisi manipulisani", navodi se u saopštenju.

"Evropska rukometna federacija (EHF) povukla je nominaciju dvojice sudija iz Sjeverne Makedonije, Slave Nikolova i Đorđija Načevskog, za muško EHF EURO 2026. Ovaj par sudija tako neće putovati na prvenstvo koje će se održati u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj od 15. januara do 1. februara", objavio je EHF.

Više detalja očekuje se u narednim danima, a vidjećemo kako će ovo uticati na njihove karijere, pošto znamo da su godinama već neizostavni sa najvećih takmičenja, pamtimo da su vodili najveće utakmice na Olimpijskim igrama, EP i SP. Čak i finala.

Ko igra na Evropskom prvenstvu 2026?

  • Grupa A: Njemačka, Španija,Srbija, Austrija
  • Grupa B: Danska, Portugal, Sjeverna Makedonija, Rumunija
  • Grupa C: Norveška, Francuska, Češka, Ukrajina
  • Grupa D: Farska Ostrva, Slovenija, Švajcarska, Crna Gora
  • Grupa E: Švedska, Hrvatska, Holandija, Gruzija
  • Grupa F: Island, Mađarska, Italija, Poljska

Tagovi

Rukomet

