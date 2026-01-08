Izviđač sa dva trenera na vrhu: "Smanjenjem lige bismo dobili na kvalitetu, Milan i ja smo pun pogodak jedan drugom"

Izviđač završio polusezonu na vrhu Premijer lige BiH i prezimio u Evropi. Trener Ivan Džolić za Mondo je govorio o minuloj polusezoni, uspjesima, saradnji sa Milanom Tolićem i narednim izazovima.

Iza rukometaša Izviđača je još jedna odlična polusezona. Nakon što su prošle sezone osvojili duplu krunu i igrali istorijsko polufinale EHF Evropskog kupa, "skauti" su i ove sezone nastavili u istom pravcu.

Do istorijskih rezultata su ih predvodila ne jedan, nego dva trenera. Nakon odlaska Tonija Čoline, njega su na klupi naslijedili Ivan Džolić i Milan Tolić, a to se ispostavilo kao pun pogodak.

Ekipa iz Ljubuškog pauzu u domaćem prvenstvu dočekala je na prvom mjestu sa 11 pobjeda i dva poraza. Pored toga, Izviđač je prezimio i u Evropi te će u februaru igrati osminu finala EHF Evropskog kupa. Trener Ivan Džolić je u razgovoru za MONDO poručio kako je zadovoljan dosadašnjim rezultatima.

"Naravno da sam zadovoljan, pogotovo iz razloga jer smo pored tog prvog mjesta na polusezoni, uspjeli ponovo prezimiti u Evropi drugu godinu zaredom. To je veliki uspjeh i eto ti neki ciljevi sa početka sezone su ostvareni", započeo je Džolić razgovor za naš portal.

Ivan Džolić na tajm-autu Izviđača.

Ove sezone rukometna Premijer liga BiH donijela je dosta izjednačen gornji dio tabele. Izviđač nakon 13 odigranih kola ima četiri boda više od Sloge i Vogošće, a Džolić očekuje napetu borbu do samog kraja šampionata.

"Rekao bih da je većina klubova slična kvalitetom, evo pored nas koji smo se uspjeli malo izdvojiti, ostali klubovi su tu iza nas u bod dva razlike između njih. Pet klubova je tu blizu i sigurno jedan napet i neizvjesan prvi dio sezone. Sigurno da se i u drugom dijelu sezone moe očekivati takva neizvjesna trka i utakmice", poručio je trener "skauta".

Jedan od dva pomenuta poraza Izviđač je doživio u Banjaluci od Borca i to u trenucima kada su crveno-plavi imali ogromne finansijske probleme.

"Mi smo očekivali težak meč, bez obzira što je možda uža i šira javnost očekivala našu pobjedu. Međutim, naše utakmice protiv Borca su dugi niz godina velikog rivaliteta i uvijek je neizvjesno kada igramo. Mogu reći da smo u toj utakmici mi izgledali kao da imamo njihove probleme, a oni kao da nemaju nikakve. Tako je bilo na terenu. Igrali su poletno i rasterećeno, na krilima sjajnog Grahovca koji je tada imao 22 odbrane. S druge strane, mi smo bili spori, imali puno nerezonskih šuteva i svega. Ipak ta utakmica nam se dogodila u najboljem trenuntku što se nas tiče. Bilo nam je to veliko upozorenje ukoliko ne budemo pravi da nas svako može pobijediti. Nakon te utakmice smo zbili svoje redove i počeli da lagano dižemo formu", prokomentarisao je Džolić poraz od izabranika Mirka Mikića.

Detalj sa utakmice Borca i Izviđača.

Nakon prošlosezonskog uspjeha u Evropi, očekivanja su odmah podignuta u novoj sezoni. Ovaj 32-godišnji trener na to gleda pozitivno, iako je tim doživio dosta promjena

"Tačno 20 godina od velikog uspjeha Izviđača, mi smo to uspjeli ponoviti i stići do polufinala evropskog takmičenja. Ove sezone smo ostali bez ključnog igrača Vukšića (op.a Milan Vukšić) i tri-četiri igrača iz prve postave. Prije svega tu mislim na Marijana Šaravanju, Mateja Ljubića i golmana Harisa Suljevića koji je imao najviše odbrana u Evropskom kupu prošle sezone. Bez obzira na sve te odlaske, navijači i ljudi oko kluba priželjkuju da se približimo što više tom uspjehu od prošle godine. Možemo reći da je ove sezone postavljen odmah taj neki svojevrsni pritisak. Prošle godine se nije ništa očekivalo, a evo ove se očekuje. Tako da uspjeli smo u prvom naumu, imamo osminu finala i gledamo pozitivno. Sa radošću očekujemo te dvije utakmice protiv Trebnja koje će biti u drugom mjesecu i sigurno da će nam to biti jedan od glavnih fokusa na pripremama u pauzi između polusezona."

Stručni štab Izviđača je u ovoj sezoni koristio čak 23 igrača pa nije bio primjetan umor bez obzira što su pretežno igrali svake srijede i subote.

"Mi smo u ovoj polusezoni koristili 23 igrača i mislim da se rijetko koja ekipa može tim pohvaliti. Uspjeli smo izbalansirati neke pozicije gdje su nam igrači bili malo više opterećeni. Kada pogledate naše zadnje tri ili četiri utakmice, možemo reći da smo mi tek tada postigli radnu temperaturu, skoro u svakoj toj utakmici smo zabili, ako ne preko 40 onda je bilo blizu 40 golova", rekao je Džolić.

Stručni štab RK Izviđač

Ni ove godine nije moglo bez problema kada je PL BiH u pitanju, pa je tako početak sezone kasnio zbog čega je predsjednik Rukometnog saveza RS Marinko Umičević prijetio da će klubovi iz Republike Srpske istupiti iz takmičenja, a nije bila isključena ni kazna od strane EHF-a. To je napravilo određeni problem svim klubovima, pa tako i Izviđaču.

"Mislim da nam je veliki problem, kao i drugim klubovima, bilo to što je prvenstvo kasnilo i onda smo igrali prijateljske utakmice u kojima nam se bilo teško motivisati. Nismo znali kada će liga početi, a ubrzo nam je dolazila Evropa. Ove polusezone nam je bilo teško trenirati, s obzirom da smo samo jednu ili dvije srijede bili slobodni. Igrali smo u ritmu srijeda-subota cijelu polusezonu, neka dva mjeseca. Nama je puno bitnije da imamo veći broj treninga, gdje će nam se momci razvijati i bolje se pripremaju za utakmice. Mislim da ćemo pružati bolje partije kada budemo imali period od sedmicu dana za pripremu utakmice", objašnjava Džolić.

Smanjenje lige kao rješenje

Na pitanje šta bi promijenio u bh. rukometu da može, Džolić je ponudio zanimljivu ideju koja bi sigurno popravila stanje, ali je mogućnost da se to desi, iz trenutne perspektive, kilometrima daleko.

"Najsretniji bih bio kada bi se uspjelo dogovoriti neko smanjenje lige, ove prve Premijer lige, a onda da se napravi druga zajednička liga koja bi bila svojevrsna priprema za Premijer ligu. Sada imamo problem da kada god uđe neki klub u Premijer ligu, tu budu samo jednu sezonu i vraćaju se nazad. Mislim kada bi smanjili broj klubova da bi dobili još više na kvaliteti", rekao je Džolić i dodao:

"U Federaciji BiH imamo samo dva ranga takmičenja Premijer ligu i Prvu ligu FBiH. Mislim da je to premalo i prevelika je razlika između ta dva nivoa i mislim da bi zajednička druga liga bila pun pogodak i da bi to doprinijelo razvoju rukometa. To su neke stvari koje su sada za pojam ’bajki’. Kada bih nešto mogao uraditi, to bih uradio sada. U fudbalskoj ligi se smanjio broj klubova i sada imate više neizvjesnijih utakmica i derbija, sigurno da je to zanimljivije i publici i da je veća posjeta."

Kao što smo već i naveli, dvojac Džolić-Tolić naslijedio je Tonija Čolinu, a Džolić priznaje da nije bilo lako "uskočiti u njegove cipele".

"Nije nam ostavio nimalo lagan posao. Mislim da je najtrofejniji trener Izviđača, osvojio je velik broj titula tako da nije nimalo bilo lagano. Sigurno da je u te momke usadio pobjednički mentalitet. Nismo imali velikih promjena u ekipi koju smo naslijedili, izuzve odlaska Ivana Pavlovića, bili su naučeni na taj neki sistem rada i sve ostalo. Milan i ja smo to naslijedili i mislim da smo uradili veliki posao prošle godine. Osvojili smo duplu krunu, osigurali polufinale Evropskog kupa tako da smo mi sami sebi stvorili velik pritisak za ovu sezonu, ali i na to gledamo pozitivno i trudićemo se da nižemo uspjehe kao treneri u Izviđaču", dodao je on.

Treneri RK Izviđač Ivan Džolić i Milan Tolić

Ako ste se pitali da li dva trenera u nekim situacijama imaju različite ideje šta i kako uraditi odgovor je potvrdan.

"Ne da dođemo, nego se to dešava na sedmičnoj bazi jedno 57 puta", rekao je Džolić kroz smijeh i dodao: "Zezam se, naravno da ja imam neke svoje vizije, Milan ima svoje i trudimo se uvijek jedan drugog poslušati. Znate kako se kaže 'dvije glave su pametnije od jedne', tako da idemo tom logikom. U nekim trenucima ja ne vidim neke stvari na terenu pa mi Milan da savjet. Većinom to prihvatim, a tako i on kada mu ja nešto kažem. Uvažavamo se i sami rezultati govore kako radimo i kako funkcionišemo. Jedan drugom dajemo podršku i vjetar u leđa. Nekad kad sam ja tiši prema igračima, on je glasniji i obrnuto. Dobro se nadopunjujemo i mislim da smo pun pogodak jedan drugom."

Džolić nam je otkrio kako je moguće da će Izviđač na pauzi dovesti pojačanje na pivotskoj poziciji, ali nije isključeno, bez obzira na dobru popunjenost svih pozicija, ukoliko se ukaže dobra prilika dovedu još poneko pojačanje.

Tajna Izviđača

S obzirom na dominaciju Izviđača koja traje godinama pitali smo Džolića u čemu je tajna njihovog uspjeha.

"Ekipa smo koja daje priliku mladim igračima i većinom smo naslonjeni na te mlade. Prosjek godina naših igrača je 19,5 godina. Imamo i ekipu Izviđač 2 koju vodi naš trener Mario Pavlak, oni su trenutno u Prvoj ligi Federacije – Jug prvoplasirana ekipa. Oni to seniorsko iskustvo stiču u toj drugoj ekipi i rade po sistemu prve ekipe. Ti momci kada pređu u prvu ekipu, oni imaju već usađen taj sistem koji mi tražimo", rekao je on i dodao:

"Mogu reći da nam se to pokazalo kao pun pogodak ta razvojna ekipa i na kraju krajeva svanaša djeca kada vide da je igrač Izviđača bio tu, otišao i napravio karijeru, konkretno evo imamo Mateja Mandića u Magdeburgu, Davida Mandića u Melsungenu, nekoliko igrača u Zagrebu... Tako da kada oni vide te igrače koji su do juče bili u Izviđaču igraju svjetska i evropska prvenstva, sigurno da i oni imaju motiv da jednog dana dođu na njihovo mjesto. To se ponavlja iz godine u godinu, nama svi nakon skoro svake sezone predviđaju pad, ali mi nekako svake godine sve jače i jače i nadam se da će se to nastaviti i u budućnosti."