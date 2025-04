Pirova pobjeda Izviđača protiv AEK-a: "Skauti" se časno oprostili od Evrope - finale ostalo san

Ljubušaci su trijumfovali nad AEK-om razlikom od četiri gola, što nije bilo dovoljno za plasman u finale.

Izvor: Promo/RK Izviđač Ljubuški

Rukometaši Izviđača nisu uspjeli da naprave novi evropski podvig i plasiraju se u finale Evropskog kupa.

"Skauti" su u Ljubuškom trijumfovali nad AEK-om rezultatom, ali im je s obzirom na poraz u Atini razlikom od devet golova (37:28) to bilo nedovoljno da se nađu u završnoj borbi za trofej.

Najvećim dijelom prvog poluvremena, sve do 25. minuta, igralo se gol za gol. Tek u finišu prvog perioda, na dva i po minuta do kraja, tim Ivana Džolića stekao je osjetniju prednost od tri gola (13:10), ali su gosti do odlaska na odmor uspjeli da priđu na samo gol minusa (13:12).

Na početku 37. minuta, ponovo je bilo plus tri za domaće (17:14) nakon pogotka Edvina Dželilovića, dok je u narednom minutu Izviđač ostao bez udarne igle Diana Ćeška.

Poslije jednog koškanja igrača dva tima, poljske sudije Jakub Jerlecki i Maćiej Labun pokazale su crveni karton Ćešku, koji je do tog trenutka postigao četiri gola. Najbolji igrač Ljubušaka ostatak meča morao je da gleda sa tribina, a bez njega na parketu domaćin je u par navrata uspio da stigne najviše do pet golova "viška".

Filip Odak je u domaćem timu postigao šest golova, dok su po četiri imali Milan Vukšić, Zvonimir Lukenda i pomenuti Diano Ćeško. Kod gostiju, istakao se Mario Matić, koji je šest puta zatresao domaću mrežu, pet golova je uknjižio Sulejmani Ture, dok su po četiri pogotka postigli Adama Keita i Dimitrios Panajotu.

AEK će u finalu igrati protiv uspješnijeg tima iz dvomeča Alkaloida (Sjeverna Makedonija) i Runar Sandefjorda (Norveška). Prvi meč, igran u Skoplju, završen je trijumfom Alkaloida rezultatom 42:37, a revanš u Norveškoj igra se sutra (nedjelja) od 17.00 časova.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)