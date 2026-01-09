Hrvatska teniserka pozvala Srpkinju da joj podigne karijeru

Hrvatska teniserka Dona Vekić angažovala Srpkinju Biljanu Veselinović.

Hrvatska teniserka Dona Vekić bila je svojevremno 17. igračica na planeti, ali je taj period njene karijere davno prošao. U novu sezonu, koja bi morala da joj bude povratnička, ulazi sa velikim ambicijama - u prilog tome govori i to što je prepela Hrvatica pozvala Srpkinju da bude dio njenog tima.

Riječ je o Biljani Veselinović koja ima preko 30 godina iskustva i tokom trenerske karijere je radila sa nekim velikim imenima svjetskog tenisa. Tokom prethodnih nekoliko godina klijentkinje Biljane Veselinović bile su Lusi Šafarova, Katarina Srebotnik, Aliz Korne, Kejti Bulter i druge. Sada će, čini se, imati još veći izazov...

Od Biljane Veselinović se očekuje da bude dugotrajno rješenje u timu Done Vekić, jer je hrvatska teniserka u prethodnoj sezoni imala velikih problema. Angažovala je Sašu Bajina, ali ta saradnja nije bila uspješna, a njeni problemi sa rezultatima nastavili su se i nakon što su prekinuli da rade zajedno. Mnogi smatraju da je 2026. godina poslednja prilika za Donu, inače srebrnu sa Olimpijskih igara u Parizu, da se približi vrhu.

Vekić je 2024. godine igrala i polufinale Vimbldona, a pijre samo godinu dana bila je više od 50 pozicija bolje plasirana nego što je danas. Trenutno zauzima 69. poziciju na WTA listi i nada se da bi u Melburnu mogla da stigne dalje od četvrtog kola, kako bi popravila učinak iz prošle sezone.

