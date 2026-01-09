logo
Hrvatska teniserka pozvala Srpkinju da joj podigne karijeru

Hrvatska teniserka pozvala Srpkinju da joj podigne karijeru

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Hrvatska teniserka Dona Vekić angažovala Srpkinju Biljanu Veselinović.

Dona Vekić angažovala Srpkinju Biljanu Veselinović. Izvor: Instagram/donnavekic/Printscreen

Hrvatska teniserka Dona Vekić bila je svojevremno 17. igračica na planeti, ali je taj period njene karijere davno prošao. U novu sezonu, koja bi morala da joj bude povratnička, ulazi sa velikim ambicijama - u prilog tome govori i to što je prepela Hrvatica pozvala Srpkinju da bude dio njenog tima.

Riječ je o Biljani Veselinović koja ima preko 30 godina iskustva i tokom trenerske karijere je radila sa nekim velikim imenima svjetskog tenisa. Tokom prethodnih nekoliko godina klijentkinje Biljane Veselinović bile su Lusi Šafarova, Katarina Srebotnik, Aliz Korne, Kejti Bulter i druge. Sada će, čini se, imati još veći izazov...

Od Biljane Veselinović se očekuje da bude dugotrajno rješenje u timu Done Vekić, jer je hrvatska teniserka u prethodnoj sezoni imala velikih problema. Angažovala je Sašu Bajina, ali ta saradnja nije bila uspješna, a njeni problemi sa rezultatima nastavili su se i nakon što su prekinuli da rade zajedno. Mnogi smatraju da je 2026. godina poslednja prilika za Donu, inače srebrnu sa Olimpijskih igara u Parizu, da se približi vrhu. 

Vekić je 2024. godine igrala i polufinale Vimbldona, a pijre samo godinu dana bila je više od 50 pozicija bolje plasirana nego što je danas. Trenutno zauzima 69. poziciju na WTA listi i nada se da bi u Melburnu mogla da stigne dalje od četvrtog kola, kako bi popravila učinak iz prošle sezone.

(MONDO)

Tagovi

Dona Vekić Tenis

