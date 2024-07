Ko je Hrvatica koju je rasplakala Olga, a sad je vimbldonsko čudo

U centru pažnje na Vimbldonu je i hrvatska teniserka Dona Vekić koja će igrati za finale.

Izvor: Instagram/donnavekic/Printscreen

Hrvatska teniserka Dona Vekić prva se plasirala u polufinale Vimbldona pobijedivši Lulu Sun poslije preokreta (2:1), tako da će protiv Džasmin Paolini igrati za svoje prvo grend slem finale. Hrvaticu čeka skok od najmanje 17 mjesta na WTA listi, i od ponedjeljka će biti bar 20. na svijetu (što može samo još da se uveća do subote), a koliko je njen uspjeh na Vimbldonu veliko iznenađenje najbolje govori što je prije samo nekoliko nedjelja teško podnela poraz na Rolan Garosu.

Donu Vekić je izbacila Olga Danilović u trećoj rundi grend slema u Parizu, što joj je uništilo samopouzdanje, ali mic po mic i na Vimbldonu je ponovo otkrila svoje pravo "ja": "Znači, tekilu ću u venu sipati", rekla je nasmijana Hrvatica za "SportKlub" pošto je bila bolja od Kineskinje: "Ovo je definitivno najveći uspjeh moje karijere. Bio je jako težak meč, ali sam uspjela da preokrenem, ne pitajte me kako, jer ne znam!".

Dona Vekić inače ima 28 godina i rođena je u Osijeku, a do sada u karijeri osvojila je ukupno četiri titule, dok joj je najveći uspjeh (do ovogodišnjeg Vimbldona) bilo četvrtfinale Australijan opena i US Opena. Takođe, ona je van terena privlačila veliku pažnju medija, još od kada se pojavila na velikoj sceni.

Sve je počelo vezom sa Stenom Vavrinkom, u koga se zaljubila još kao tinejdžerka. Bilo je to 2015. godine kada su Sten i Dona krili svoju vezu od javnosti zbog činjenice da je švajcarski teniser bio u braku, pa je "izgubio glavu" zbog Hrvatice i ostavio suprugu sa kojom ima kćerku. Njihova romansa je trajala nekoliko godina, o njoj nisu govorili previše javno, a navodno je okončana jer nisu imali vremena jedno za drugo.

Bilo je još "romansi", a najpoznatija je ona sa australijskim teniserom Tanasijem Kokinakisem, zbog čega je ni kriva ni dužna bila meta njegovog prijatelja Nika Kirjosa. Kontroverzni teniser ponio se kao dijete, pa je jednom prilikom na mreži provocirao Stena Vavrinku, pa su svi mediji prenijeli i jezive riječi koje mu je uputio: "Sten, Kokinakis ti je je*** djevojku".

"Mi smo bili u dobrim odnosima, prijatelji, igrali smo u u miksu, moj se otac tokom turnira često druži s njegovim trenerom, ali tad se ponio ružno. Molila sam ga da nešto kaže o izjavama svog sunarodnika, da se oglasi s istinom, ali nije htio. Odgovorio mi je da mu je menadžer savjetovao da ćuti. Dok su mene vrijeđali i komentarisali, on je ćutio i glumio dobrog dečka, nekog frajera. Ma proći će i to, važno je da ja napokon počnem da pobjeđujem", poručila je Dona Vekić u jednom ranijem intervjuu, nakon kog joj je zaista dobro krenulo.