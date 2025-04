Izviđač (pre)daleko od finala Evropskog kupa: "Skauti" na minus 9 u Atini

Izviđač je ubjedljivo poražen u prvoj polufinalnoj utakmici protiv AEK-a.

Izvor: Promo/RK Izviđač Ljubuški

Rukometaši Izviđača su se već poslije prve utakmice protiv AEK-a, odigrane danas u Atini, udaljili od novog evropskog podviga i željenog plasmana u finale Evropskog kupa.

Iako su tokom drugog poluvremena kasnili samo tri gola za Atinjanina, Ljubušaci su meč u glavnom gradu Grčke završili uz čak golova minusa za domaćinom – 37:28.

AEK je u 4. minutu došao do 4:1 poslije gola Žilberta Brita Duartea. Međutim, Milan Vukšić nije u ranoj fazi utakmice dozvolio domaćima da se odvoje. Postigao je dva gola, za minus dva (6:4), međutim nedugo kasnije "žuti" su uspjeli da uspostave kontrolu.

Serijom 3:0 došli su do 9:4 u 13. minutu, da bi u 22. minutu bilo i plus 9 (16:7), što je bila najveća prednost Grka u prvom dijelu. Na odmor se otišli pri rezultatu 20:13, da bi potom početak drugog dijela u potpunosti pripao bh. šampionu.

U 38. minutu, serijom od četiri gola, prišao je Izviđač na minus tri (20:17). Zaostatak je u 44. minutu iznosio četiri pogotka (25:21), ali je do kraja susreta na terenu postojao – samo domaćin. Izviđač je stao, a AEK je iz minuta u minut gradio prednost, stigavši u 55. minutu prvi put do dvocifrene prednosti (34:24), dok je minut kasnije bilo maksimalnih plus 11 (35:24).

Prvi strijelac domaćih bio je Adama Keita sa sedam golova, dok su po šest postigli Dimitrios Panajotu i Adama Sako. Kod Izviđača, Milan Vukšić je postigao četiri pogotka, dok je Matej Šimić uknjižio četiri.

Lošu partiju prikazao je Diano Ćeško, koji je 11 puta šutirao na domaći gol, ali je samo tri puta poentirao.

Kad je riječ o golmanima, Jan Genti je na golu AEK-a uknjižio 14 odbrana, dok je na drugoj strani Haris Suljević između stativa Izviđača uknjižio intervenciju više.

