"Umjesto da još igram sa Novakom, ja sjedim ovdje": Frustrirani De Minor teško podnio poraz od Đokovića

Izvor: wimbledon.com

Australijski teniser Aleks De Minor (26 godina) veoma je teško podnio poraz u meču 4. kola Vimbldona protiv Novaka Đokovića. Odigrao je furiozno prvi set, poveo 6:1, a onda je osjetio na svojoj koži snagu najboljeg tenisera svih vremena.

"Bio je težak meč, šteta je što nismo tamo još na terenu da igramo peti set.Bio sam u dobroj poziciji i malo sam razočaran jer je završeno u četiri seta, ali sve u svemu imao sam prilično dobar meč na visokom nivou, u kojem je na kraju on pobijedio", rekao je poslije meča De Minor na konferenciji za novinare.

"Na 4:1 imao sam šansu da ga brejknem i da steknem dva brejka prednosti, ali on je od tada zaigrao bolje. Sjedim sada malo frustiran zbog toga jer sam dopustio da mi taj set izmakne, ali on je prilično dobar u važnim trenucima već dugo vremena", dodao je potišteni De Minor.

Na 2 Novakova udarca nema odgovor

Zašto je tako teško igrati protiv Novaka?

"Mislim da je odgovor u kombinaciji njegovih ritern udaraca i njegovih servisa. Mislim da je danas odlično koristio svoj servis kada mu je bilo potrebno. I da, imate i sve druge aspekte njegove igrače, ali servisi i riterni su danas bili najjači", rekao je De Minor.

"Nisam prije Vimbldona uradio šta je trebalo"

Na momente nije bilo potrebno postavljati pitanja De Minoru.

"Teško je u ovom trenutku, gledam na svoju sezonu na travi kao razočaravajuću. Znao sam i kada sam je počinjao da bi moglo da bude ovako. Prije Vimbldona nisam uradio sve što bi trebalo da uradim da budem u Top 8 nosilaca i znao sam da moram da pobijedim nekog od 'zaštićenih' nosilaca. I eto nas, moram da igram protiv Novaka u 4. kolu. Nisam imao najbolji žrijeb, kao ni posljednjih godina. Sve mu svemu je možda pozitivno, ali u ovoj fazi karijere me to pozitivno ne ispunjava, želim više, hoću da budem na drugoj strani u ovom meču i da ga završim pobjedom. To su takvi mečevi ako želim da napravim iskorak", rekao je De Minor.

Trenutno 11. teniser svijeta rekao je da će dobro pogledati snimak meča protiv Đokovića. Analiziraće i svoj furiozni set i Novakov preokret.

"Definitivno ću pogledati ovaj meč i reći 'Hej, bio sam blizu, vjerovatno je trebalo da igramo peti set'. Trebalo bi to da kažeš sebi kada igraš peti set protiv Novaka na Vimbldonu, jednom od njegovih omiljenih grend-slem turnira. Međutim, razmišljaću o tome kada se prašina slegne. Jeste da sam izgubio od Novaka, ali izgubio sam u 4. kolu, nadam se boljem".

