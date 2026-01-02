logo
"Prizvala si ovo": Deniz natjerala Obradovića da izgovori jednu rečenicu poslije Zvezdine rapsodije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Turska novinarka Deniz Aksoj nasmijala je Sašu Obradovića poslije pobjede Zvezde protiv Efesa.

Saša Obradović komentarisao pobjedu Crvene zvezde protiv Efesa Izvor: Printscreen/Arena Sport

Crvena zvezda deklasirala je Efes u Istanbulu (87:65), a po završetku meča je Saša Obradović imao razgovor sa turskom novinarkom Deniz Aksoj. Na samom početku ga je natjerala da kaže nešto što nije planirao da izgovori.

"Moram ovo da kažem, trener je to spomenuo, a šta je to?", izgovorila je Deniz i mikrofon okrenula ka srpskom stručnjaku.

"Da nikada nismo dobili meč ovdje. Prizvala si ovo. Dobili smo meč ubjedljivo. Možda i najbolja utakmica za nas u sezoni. Srećan sam, ali je ovo jedna utakmica. Srećan sam zbog doprinosa svakog igrača. Imali smo skoro 30 asistencija, naša igra je sve jasnija, od početka je bilo i da i ne, kada shvatiš šta treba da radiš, stvari su lakše", poručio je Obradović.

Posebno je zadovoljan načinom na koji je ekipa igrala u odbrani.

"Jasna poruka je bila da imamo sjajnu odbranu, mislim da smo sa takvom defanzivom problem za bilo koji tim. Prošli meč protiv Pariza odbrana nije bila dobra, sada jeste. To nam daje šansu da dobijamo mečeve."

Na kraju ga je pitala i na šta je najponosniji poslije ovakve partije tima.

"Gledajući ovaj meč kada igram dobru odbranu, trčimo, kada dijelimo loptu, onda je više igrača uključeno i to daje samopouzdanje", zaključio je Saša Obradović.

Tagovi

Efes KK Crvena zvezda Evroliga Saša Obradović

