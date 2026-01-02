"Prošli put sam bio najgori trener, sad sam najbolji": Obradović vidio dominaciju i dva važna detalja

Saša Obradović oglasio se poslije velike i ubjedljive pobjede Crvene zvezde protiv Efesa

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Crvena zvezda ostvarila je laku i ubjedljivu pobjedu protiv Efesa (87:65). Prvi put u istoriji srpski tim je slavio na gostovanju protiv ovog turskog kluba, iz desetog pokušaja. O svemu tome je poslije meča na konferenciji za medije pričao Saša Obradović.

"Čestitam mom timu, zasluženo smo pobijedili. Od početka smo igrali odličnu utakmicu u napadu ,a posebno u odbrani. Mislim da nam je bilo potrebno da dobijemo ovaj meč. Istorijska pobjeda, prva pobjeda u istoriji protiv Efesa na strani. Takođe, važno je što smo dobili u gostima, nismo igrali mnogo mečeva van kuće u dosadašnjem toku sezonu. Sada nam slijedi teži raspored i bitno je što smo ovako ubjedljivo pobijedili. Treba da nastavimo da igramo ovako. U većem dijelu meča igrali smo dobro u odbrani, lopta se kretala, svi su bili uključeni, 28 asistencija i to je dobro", počeo je Obradović.

Turske novinare je zanimalo da prokomentariše partiju Džordana Nvore koji je bivšem klubu ubacio 24 poena.

"Okej, znali smo šta imamo u timu, Džordan je jedan od najtalentovanijih igrača u Evropi na svojoj poziciji. Statistika sve govori za njega, ali bih rekao da je Nvora prvenstveno odigrao veoma dobro u odbrani. Ljudi ovdje su se žalili da igra lošu odbrani, rekao bih da je u ovom meču pokazao visok nivo u defanzivi. Znamo da može da poentira na razne načine. Od kada sam preuzeo klub, bilo mi je potrebno malo vremena da naučim kako da ga koristim još bolje. Mislim da idemo u dobrom smjeru, jedan je od ključnih igrača za nas i mislim da će imati dobru sezonu ako ovako nastavi", jasan je Obradović.

"Bio sam najgori trener, sad sam najbolji"

Izvor: MN PRESS

Poslije konferencije je Saša dao izjavu i za Arenu sport i pričao je prvo o samoj utakmici, kao i o lošim komentarima poslije poraza od Pariza u prošlom kolu.

"Možda nam je ovo i najbolja utakmica od početka sezone, možda je bila neka nepotrebno izgubljena lopta više. Ako pričamo o dijeljenju lopte, naša dva pleja imala su ukupno 14 asistencija, igra dobija na većoj jasnoći. Normalno je da malo u nekim situacijama smo lutali. Uključivali razne igrače, tandeme, možda je malo jasnije kako treba da se odnosimo prema rotacijama i samoj igri. Pobjedu nam je donijela odlična odbrana, igrali smo na visokom nivou. Zadovoljan sam, ovu sam utakmicu bio najbolji trener, prošlu protiv Pariza sam bio najgori, vidjećemo za dalje", nasmijao se Obradović.

Zvezda je ove sezone u Istanbulu slavila dva puta, prvo protiv Fenerbahčea, pa sada protiv Efesa, a nasmijao se na konstataciju da je Istanbul srećan grad za Zvezdu.

"Ne razmišljam tako, gledamo širu sliku, a to je da imamo dosta utakmica. Ova pobjeda imaće manji značaj ako to ne uradimo kod kuće sa Valensijom. Moramo da idemo iz meča u meč. Slijedi Ilirija, bitno je da održimo nivo i igre i rezultata. Raspored je zgusnut, hoćemo da pobijedimo u što više mečeva", zaključio je Obradović.