Zvezda pobjedom otvorila 2026. godinu: Rasturila Efes, pogledajte tabelu Evrolige

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Crvena zvezda je ubjedljivo slavila u Istanbulu

Crvena zvezda pobijedila Efes u Istanbulu Izvor: sofascore.com/MN Press

Crvena zvezda ubjedljivo je pobijedila Efes u 19. kolu Evrolige i tako popravila skor na tabeli elitnog takmičenja. Nakon što je Zvezda igrala uz mnogo uspona i padova, sada je uspjela da ostvari trijumf na gostujućem terenu i tako se pripremi za papreno domaćinstvo jednoj od najboljih ekipa u takmičenju - Valensiji. Crvena zvezda je sada deveta na tabeli

Zvezda je dominantno počela, a onda samo uvećavala razliku. Zanimljivo je i to da Efes nije uspio da da više od 20 poena u prve tri četvrtine, pa i dobra igra Nika Vajler-Beba nije pomogla domaćinu. Zvezda je ovim ubjedljivim trijumfom najavila vrlo težak meč u 20. kolu Evrolige kad će u Beogradu dočekati Valensiju u utorak od 20 sati.

Na drugoj strani, Efes stoji jako loše, ekipa koju je nedavno preuzeo Pablo Laso ostala je na svega šest pobjeda u dosadašnjem toku sezone. Tim iz Istanbula ima isti skor kao i Partizan, ali i ASVEL, Pariz, a tu je i Baskonija koja ima meč manje u odnosu na ostale timove. Efes narednu priliku ima u srijedu, kad će dočekati Pariz u meču koji počinje u 18.30 sati. 

Na ovaj način Zvezda se izjednačila sa Žalgirisom, ali i šampionom Evrolige koji ima dvije utakmice manje u Evroligi. Dosad je Zvezda pobijedila samo dva puta u gostima, bila je bolja od Makabija i Fenera, pa je ovaj trijumf veliki uspjeh za ekipu Saše Obradovića. 

Pogledajte tabelu Evrolige:



Standings provided by Sofascore

