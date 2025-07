"Novak Đoković bi mogao da preda": Džon Mekinro ga već precrtao

Amerikanac Džon Mekinro bio je iznenađen lošim izdanjem Novaka Đokovića u osmini finala Vimbldona.

Najbolji srpski teniser Novak Đoković odigrao je najgori prvi set na Vimbldonu ikada. Osim što je dozvolio Aleksu de Minoru tri brejka, osvojio samo jedan gem, napravio 16 neiznuđenih greški, odservirao je i četiri duple servis greške. Iznenađenje nije mogao da sakrije ni Džon Mekinro koji uživo komentariše duel Srbina i Australijanca na BBC-ju.

Amerikanac je na iznenađujući način prokomentarisao da bi Đoković mogao da preda meč nakon očajnog starta meča osmine finala. Dao je oštar zaključak da će Novak biti "zgrožen samim sobom".



Ipak, ko bi otpisao Novaka Đokovića na Centralnom terenu Vimbldona samo nakon jednog seta? Mekinro je očigledno uvidio da je pretjerao, pa je najavio potencijalni preokret.

"Nevjerovatno je vidjeti ga kako ovako igra. Sačekajmo malo, zato je ovo igra na pet setova“, rekao je Amerikanac.

Nije propustio da umiješa Rodžera Federera u čitavu priču koji je zajedno sa svojom suprugom na tribinama.

"Rodžer Federer je skinuo naočare jer je rekao: 'Čekaj malo, ne mogu da vjerujem. Gdje je ovo bilo kada sam igrao protiv njega?"

Vidjećemo da li će Švajcarac ostati najtrofejniji u Londonu nakon završetka turnira, a aposlutni rekord mu može pokvariti jedno Novak Đoković.

Šta je Mekinro rekao prije početka turnira?

Nekada najbolji teniser svijeta je pokušao da predvidi kada će Đoković "okačiti reket o klin".

"Prestaće da igra onog trenutka kada pomisli da više ne može da osvoji grend slem trofej. Bar ja tako pretpostavljam, rekao je Mekinro.

Vjeruje da mu je jedina motivacija obaranje rekorda Margaret Kort koja je osvojila 25 grend slem titula.

"Sa Novakom je to teško. Oborio je praktično svaki rekord, pa ako bi oborio i taj pretpostavljam da bi to bio savršen trenutak da stane. Ali, ako bi i dalje pobjeđivao na tom nivou? U najgorem slučaju, on je treći na svijetu, zar ne? Tako da bi meni bilo prilično primamljivo da nastavim", poentirao je Mekinro.