Zašto je Jago dobio priliku prije Grejema? Javio se Saša Obradović i objasnio odluku protiv Efesa

Trener Crvene zvezde Saša Obradović objasnio je zbog čega Devonte Grejem nije igrao u meču protiv Efesa

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je istorijskom pobjedom u Istanbulu srušila Efes, ali na terenu nije bilo jednog od momaka koji još traži ritam u crveno-bijelom dresu. Devonte Grejem nije ulazio na teren, a trener Saša Obradović objasnio je i zbog čega.

"Uklapanje novih igrača, dolazak povrijeđenih je uvijek stres za ekipu. Dobro se razumijemo, ali sve je proces. I poslije ovakve utakmice treba da ostanemo na ovom nivou, bez euforije, pominjanje Fajnal-fora i sličnog", započeo je u razgovoru za Meridian.

A, onda je konkrento odgovorio: "Morao sam da odlučim da sklonim jednog kreatora iz rotacije kao što je Devonte, pošto je u organizaciji i razumijevanju igre Jago bolje nosi – u kombinaciji sa Nvorom, koji je odigrao odličnu utakmicu. Mislim da je dobar pik. Duga je sezona, uloge će se mijenjati iz meča u meč. Vjerovatno će doći i povrijeđeni igrači, koje treba uklapati, što nije lako. Kako god ljudi ocjenjivali, najvažnije je da zadržimo jezgro i znamo šta radimo", rekao je trener Zvezde.

Grejem trenutno bilježi 3,5 poena po utakmici u Evroligi, a dosad se na terenu našao svega šest puta.

"On mora da se prilagodi. Ima nesreću da je na toj poziciji ima igrača koji su sigurno sa sličnim kvalitetima. Igranje na mjestu plejmejkera je zahtjevno, nego što NBA pruža. Mnogo se igra agresivnije, mora da se prilagodi na to, a vremenom će da svoj doprinos", rekao je Saša Obradović.