“El Klasiko” u finalu španskog Superkupa u Saudijskoj Arabiji

Fudbaleri Barselona i Real Madrida igraće u nedjelju za trofej Superkupa Španije, koji se održava u Saudijskoj Arabiji.

Izvor: Senis-Cebolla / ALFAQUI / Newscom / Profimedia

Barsa je u srijedu “petardom” nad Atletik Bilbaom (5:0) izborila plasman u finale, dok su “kraljevi” u četvrtak uveče u madridskom derbiju protiv Atletika slavili rezultatom 2:1.

Federiko Valverde je već na početku “bombom” iz slobodnog udarca doveo Real do prednosti, da bi Urugvajac početkom drugom poluvremena bio asistent za Rodriga, koji je povisio rezultat na 2:0.

“Jorgandžije” su uspjele da smanje golom Aleksandra Sorlota tri minuta kasnije, ali do kraja nisu uspjeli da postignu I drugi pogodak, pa je u finale na stadionu “Kralj Abdulah” u Džedi otišao “kraljevski klub”.

U nedjelju će Barsa imati priliku da osvoji 16. a Real Madrid 14. pehar namijenjen osvajaču španskog Superkupa.

(MONDO)