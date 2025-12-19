Kuriozitet u Superkupu Španije: Parovi isti i kod muškaraca i žena, moguć El Klasiko u finalu

Muškarci će Superkup igrati u Saudijskoj Arabiji, a dame u Španiji.

Izvor: Christian Bertrand/Shutterstock

Španski Superkup za muškarce i žene biće odigran u januaru, a zanimljivo je da su polufinalni parovi u obje konkurencije identični!

Barselona će u meču za finale igrati protiv Atletik Bilbaa, dok će se u drugom polufinalnom susretu sudariti madriski rivali Real Madrid i Atletiko Madrid. To znači da bismo u finalu, što je i očekivano, mogli da gledamo El Klasiko.

Muškarci će svoje mečeve igrati u Džedi, u Saudijskoj Arabiji, dok će dame ostati u domovini i u Španiji se borizi za trofej.

Kod muškaraca je polufinale zakazano za 7. i 8. januar, dok je finale 11. januara, a nakon njih na teren će djevojke. Polufinalni susreti igraju se 20. i 21. januara, a meč za trofej planiran je za 24. januar.

Izvor: Christian Bertrand/Shutterstock

Barselona je prošle sezone osvojila titulu u La Ligi u obje konkurencije, dok je Real Madrid bio drugoplasirani. Takođe, u finalu Kupa Španije savladan je Real Madrid kod muškaraca, dok je kod djevojaka Barselona bila uspješnija od Atletiko Madrida.

Prvenstvo je na trećem mjestu i kod muškaraca i kod žena završio Atletiko Madrid, dok je Atletik Bilbao bio četvrtoplasirani.