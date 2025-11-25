logo
Ovakav prekršaj nikad niste vidjeli kod fudbalera: Engleska igračica jednim potezom srušila rivalku

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Spektakularan potez kakav koriste džudisti i rvači izvela je engleska fudbalerka.

Engleska fudbalerka faul Izvor: X/ConnerRoberts_/printscreen

Fudbal u ženskoj konkurenciji dobija sve veću pažnju javnosti i medija, ali dame u nekim elementima još ne mogu da pariraju muškarcima. Mislili smo da je takav slučaj i sa grubim prekršajima, ali nas snimak iz Engleske demantuje, jer ovako nešto nismo imali prilike da vidimo kada igraju muškarci.

Meč Liga kupa između Lestera i Kristal Palasa u potpunosti je pripao gošćama (3:0), iako su one više od pola sata meča tu prednost branile sa jednom fudbalerkom manje na terenu. Razlog je crveni karton za Ruešu Litldžon, koja je rvačkim zahvatom oborila na travu protivnicu Hanu Kejn.

Sve se dešavalo dok je bio prekid zbog dosuđenog slobodnog udarca, a ne zna se tačan razlog zbog kojeg je Rueša izgubila živce. Uglavnom, na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama vidi se kako ona hvata Hanu i jednim potezom je obara na zemlju, što bi bio izuzetan podvig čak i da je ovo džudo takmičenje. Pogledajte spornu situaciju:

Bilo je ovo treće kolo grupne faze Liga kupa, a nakon tri odigrana meča ekipe Kristal Palasa, Lestera i London sitija imaju po šest osvojenih bodova. Na dnu tabele je ekipa Ipsviča koja nema osvojen bod, već je upisala sva tri poraza u dosadašnjem dijelu takmičenja.

