Misa Kuč se vraća u Sarajevo: SFK 2000 na žrijebu za Evropa kup izvukao turski Fomget

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Održan žrijeb prvog kola kvalifikacija za novoformirano UEFA takmičenje za fudbalerke.

Armisa Kuč Izvor: Promo/SFK 2000 Sarajevo

Legendarna crnogorska golgeterka Armisa Kuč imaće priliku da u novoformiranom UEFA takmičenju za fudbalerke odmjeri snage sa svojim nekadašnjim klubom SFK 2000 iz Sarajeva!

Današnji žrijeb prvog kola kvalifikacija za Evropa kup spojio je šampiona BiH sa najboljom ekipom iz Turske - Fomget iz Ankare.

Misa Kuč prošle godine dominirala je turskom ligom, gdje je sa 30 golova bila najbolji strijelac, a ne treba zaboraviti ni njene maestralne partije u Premijer ligi BiH, gdje je noseći dres sarajevskog kluba bila najbolji igrač i strijelac.

Izvor: UEFA

Sjajno je započela i novu sezonu. Postigla je pet golovaa na četiri meča u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ali njen klub ipak nije uspio da izbori plasman u najjače evropsko klupsko takmičenje za dame. Praška Slavija u odlučujućem duelu slavila je 2:1, Kuč je u nadoknadi promašila penal pri rezultatu za Čehinje 2:0, ali je ipak u 95. minutu postigla počasni gol. Slavija je prošla dalje, dok je Fomget morao da se zadovolji plasmanom u Evropa kup.

Na današnjem žrijebu SFK 2000 Sarajevo bio je nosilac, ali nije baš imao sreće prilikom žrijebanja.

Podsjetimo, šampionke BiH na kvalifikacionom turniru za Ligu šampiona u polufinalu su poražene od domaćeg Levena poslije produžetaka 1:2, ali su u meču za treče mjesto bile ubjedljive protiv makedonskog Ljubotena 5:0, pa će evropski put nastaviti u Evropa kupu.

Prvi meč kvalifikacija biće odigran u Sarajevu 10. ili 11. septembra, a revanš je sedam dana kasnije u Turskoj.

Pogledajte sve parove:

Izvor: UEFA

SFK 2000 Evropa kup Fudbalerke ženski fudbal

