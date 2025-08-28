Nesrećan poraz Sarajki u produžecima, slijedi borba za Evropa kup

SFK 2000 nakon poraza od domaćeg Levena, u borbi za plasman u Evropa kup igraće protiv makedonske ekipe Ljuboten iz Tetova.

Izvor: Promo/SFK 2000

Fudbalerke SFK 2000 iz Sarajeva nisu uspjele da naprave iznenađenje u polufinalnom meču kvalifikacija za Ligu šampiona.

Šampion BiH poražen je rezultatom 1:2 od belgijskog Levena, domaćina kvalifikacionog turnira, i to tek nakon produžetaka.

U regularnih 90 minuta nije bilo golova, Sarajke su zatim povele u 104. minutu golom Tejlor Herison i bile nadomak trijumfa. Ipak, domaćin je do isteka 120. minuta dva puta tresao mrežu SFK 2000 (Hermans u 106. i De Kejster u 108. minutu) i tako izborio plasman u finale.

"Naše šampionke odigrale su hrabro i kvalitetno svih 120 minuta, pokazujući da pripadaju evropskoj eliti", poručili su iz SFK 2000.

Fudbalerkama SFK 2000 sada ostaje borba za utješno treće mjesti i plasman u novoformirani Evropa kup. U subotu, 30. avgusta od 13 časova, tim iz Sarajeva odmjeriće snage sa ekipom tetovskog Ljubotena, te će preko rivala iz Sjeverne Makedonije nastojati da produži nastup na međunardnoj sceni.