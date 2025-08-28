logo
Nesrećan poraz Sarajki u produžecima, slijedi borba za Evropa kup

Nesrećan poraz Sarajki u produžecima, slijedi borba za Evropa kup

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

SFK 2000 nakon poraza od domaćeg Levena, u borbi za plasman u Evropa kup igraće protiv makedonske ekipe Ljuboten iz Tetova.

Leven - SFK 2000 Izvor: Promo/SFK 2000

Fudbalerke SFK 2000 iz Sarajeva nisu uspjele da naprave iznenađenje u polufinalnom meču kvalifikacija za Ligu šampiona.

Šampion BiH poražen je rezultatom 1:2 od belgijskog Levena, domaćina kvalifikacionog turnira, i to tek nakon produžetaka.

U regularnih 90 minuta nije bilo golova, Sarajke su zatim povele u 104. minutu golom Tejlor Herison i bile nadomak trijumfa. Ipak, domaćin je do isteka 120. minuta dva puta tresao mrežu SFK 2000 (Hermans u 106. i De Kejster u 108. minutu) i tako izborio plasman u finale.

"Naše šampionke odigrale su hrabro i kvalitetno svih 120 minuta, pokazujući da pripadaju evropskoj eliti", poručili su iz SFK 2000.

Fudbalerkama SFK 2000 sada ostaje borba za utješno treće mjesti i plasman u novoformirani Evropa kup. U subotu, 30. avgusta od 13 časova, tim iz Sarajeva odmjeriće snage sa ekipom tetovskog Ljubotena, te će preko rivala iz Sjeverne Makedonije nastojati da produži nastup na međunardnoj sceni.

Tagovi

SFK 2000 Liga šampiona za žene Evropa kup Fudbalerke ženski fudbal

