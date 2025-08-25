SFK 2000 napada Ligu šampiona: Šampionke BiH spremne za turnir u Belgiji

Polufinalni meč Sarajke igraju 27. avgusta protiv domaćeg Levena.

Izvor: Promo/SFK 2000 Sarajevo

Fudbalerke SFK 2000 iz Sarajeva i ove godine učestvovaće u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Turnir će odigrati u belgijskom Levenu, gdje će osim istoimenog domaćina i šampiona BiH učestvovati još Rozengord iz Švedske i Ljuboten Tetovo iz Sjeverne Makedonije.

Sarajke će u polufinale snage odmjeriti sa domaćim Levenom, i to 27. avgusta od 20 časova. U drugom polufinalu sastaju se Rozengord i Ljuboten.

Direktorica vladajućeg šampiona BiH Samira Hurem istakla je da će prioritet i ove sezone biti nastavak dominacije u bh. fudbalu, ali i iskorak u Evropi.

"Naš cilj je da zadržimo dominaciju na domaćoj sceni, ali i da napravimo iskorak na evropskoj. Dolazak novog trenera pokazuje naše ambicije - SFK mora postati stabilan evropski klub", istakla je Hurem.

Šef stručnog štaba SFK 2000 Valentin Plavčić najavio je predstojeći meč sa Levenom. "Ekipa vrijedno radi i ima pobjednički mentalitet. Da li smo sada jači ili nismo, pokazaće utakmice u Belgiji."

Pobjednik duela Leven - SFK 2000 igraće u finalu, te nastaviti kvalifikacije za Ligu šampiona, dok će ostali morati da se zadovolje potencijalnim plasmanom u novo takmičenje - Kup Evrope.

Alisa Spahić, kapitenka SFK 2000, vjeruje da će sarajevske igračice pružiti dobre partije u Belgiji.

"Ne idemo s bijelom zastavom – naš cilj je pobjeda, finale i nastavak takmičenja u Ligi šampiona. Ako ne, borićemo se za kontinuitet u Kupu Evrope."

Finale i meč za treće mjesto zakazani su za 30. avgust.