logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pune ruke posla za Disciplinsku komisiju FS BiH: Kazne za Zrinjski, Borac, Željezničar...

Pune ruke posla za Disciplinsku komisiju FS BiH: Kazne za Zrinjski, Borac, Željezničar...

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Na sjednici održanoj prije tri dana izrečene su brojne kazne.

Disciplinska komisija FS BiH kazne decembar 2025 Izvor: MONDO/Samir Cacan

Disciplinska komisija FS BiH imala je pune ruke posla na kraju jesenjeg dijela sezone. Izrečene su brojne kazne premijerligašima, prije svega, zbog upotrebe pirotehničkih sredstava.

Najgore je prošao Zrinjski, koji će u kasu bh. kuće fudbala morati da uplati 6.500 KM zbog pirotehnike u domaćem meču sa Sarajevom 14. decembra.

Borac mora da plati 4.500 KM zbog pirotehnike na meču sa Zrinjskim odigranom na Gradskom stadionu prije pet dana. Na tom duelu, crvene kartone dobili su prvotimac i pomoćni trener Mostaraca Duje Dujmović i Marijo Tot, pa klub iz grada na Neretvi mora da plati još po 500 KM.

Željezničar je kažnjen sa 3.500 KM zbog bakljade protiv Radnika 13. decembra, a Rudar Prijedor sa 2.000 poslije gostovanja u Banjaluci dan kasnije.

Široki Brijeg je, na kraju, kažnjen sa 2.500 KM zbpg pirotehnike na Pecari protiv Posušja, ali i 3.000 KM zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije. Disciplinska komisija FS BiH je vođena članom 35. Disciplinskog pravilnika FS BiH izrekla jedinstvenu kaznu u iznosu od 3.500 KM.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Premijer liga BiH Fudbalski savez BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC