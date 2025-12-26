Pune ruke posla za Disciplinsku komisiju FS BiH: Kazne za Zrinjski, Borac, Željezničar...

Na sjednici održanoj prije tri dana izrečene su brojne kazne.

Disciplinska komisija FS BiH imala je pune ruke posla na kraju jesenjeg dijela sezone. Izrečene su brojne kazne premijerligašima, prije svega, zbog upotrebe pirotehničkih sredstava.

Najgore je prošao Zrinjski, koji će u kasu bh. kuće fudbala morati da uplati 6.500 KM zbog pirotehnike u domaćem meču sa Sarajevom 14. decembra.

Borac mora da plati 4.500 KM zbog pirotehnike na meču sa Zrinjskim odigranom na Gradskom stadionu prije pet dana. Na tom duelu, crvene kartone dobili su prvotimac i pomoćni trener Mostaraca Duje Dujmović i Marijo Tot, pa klub iz grada na Neretvi mora da plati još po 500 KM.

Željezničar je kažnjen sa 3.500 KM zbog bakljade protiv Radnika 13. decembra, a Rudar Prijedor sa 2.000 poslije gostovanja u Banjaluci dan kasnije.

Široki Brijeg je, na kraju, kažnjen sa 2.500 KM zbpg pirotehnike na Pecari protiv Posušja, ali i 3.000 KM zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije. Disciplinska komisija FS BiH je vođena članom 35. Disciplinskog pravilnika FS BiH izrekla jedinstvenu kaznu u iznosu od 3.500 KM.

