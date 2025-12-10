FS BiH odredio novi datum za Superkup: Evo kad se sastaju Zrinjski i Sarajevo!

Izvršni odbor FS BiH je donio odluku.

Superkup BiH za sezonu 2024-25 između Zrinjskog i Sarajeva biće odigran 4. marta, prenose federalni mediji.

Ova odluka donesena je na današnjoj sjednici Izvršnog odbora FS BiH, kojom je predsjedavao prvi čovjek bh. fudbala Vico Zeljković.

Duel prošlosezonskog šampiona i osvajača Kupa BiH trebalo je da bude odigran 21. decembra, odnosno na kraju jesenje polusezone. Međutim, zbog trećeg prolongiranja derbija trećeg kola Premijer lige BiH između Borca i Zrinjskog za taj datum, morao je da se potraži novi termin za Superkup.

Podsjetimo, borba za trofej Superkupa za sezonu 2023-24 odigrala se u maju ove godine, kada je Zrinjski u Zenici trijumfovao nad Borcem rezultatom 1:0.

