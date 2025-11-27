logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

FIFA pokrenula postupak protiv FSBIH: Zbog pirotehnike u Beču prijeti kazna od 300.000 KM!

FIFA pokrenula postupak protiv FSBIH: Zbog pirotehnike u Beču prijeti kazna od 300.000 KM!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Fudbalski savez BiH mogao bi biti žestoko novčano kažnjen zbog ponašanja navijača.

FIFA pokrenula disciplinski postupak protiv FSBIH Izvor: Lukas Biereder / imago sportfotodienst / Profimedia

Reprezentacija BIH nije uspjela da u posljednjoj utakmici kvalifikacija u Beču izbori plasman na Mundijala pa će u martu igrati baraž protiv Velsa.

"Zmajevi" su u tom meču protiv Austrije imali ogromnu podršku svojih navijača, ali bi upravo zbog njih Fudbalski savez Bih mogao biti žestoko kažnjen.

FIFA je pokrenula disciplinski postupak protiv FSBIH zbog upotrebe pirotehnike od strane bh. navijača na stadionu Ernst Hapel u Beču, a savezu sada prijeti kazna od skoro 300.000 KM

"Fudbalski savez Bosne i Hercegovine obaviješten je putem FIFA Legal Portala da je pokrenut disciplinski postupak u vezi sa dešavanjima na kvalifikacionoj utakmici za FIFA Svjetsko prvenstvo 2026 između Austrije i Bosne i Hercegovine, odigranoj 18. novembra 2025. godine u Beču.

Prema izvještaju delegata utakmice, zabilježeno je 20 incidenata upotrebe pirotehničkih sredstava od strane navijača u različitim minutama susreta. Ovakvo ponašanje predstavlja potencijalno kršenje člana 17. FIFA Disciplinarnog kodeksa, koji se odnosi na red i sigurnost na utakmicama, te posebno člana 17.2.c – paljenje pirotehnike i drugih predmeta.

Na osnovu dostupne dokumentacije, Sekretarijat Disciplinske komisije FIFA predložio je izricanje novčane kazne FSBiH u iznosu od 141.000 CHF (296.100 KM).

Kazna je određena prema odredbama Aneksa 1 Disciplinarnog kodeksa FIFA, uzimajući u obzir broj evidentiranih pirotehničkih sredstava i činjenicu da se radi o ponovljenom prekršaju", stoji u saopštenju FSBIH.

Možda će vas zanimati

Tagovi

zmajevi Fudbalski savez BiH FIFA

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC