Žrijeb za Svjetsko prvenstvo 2026: FIFA objavila jakosne grupe, "zmajevi" u slučaju plasmana u šeširu 4

FIFA je objavila detalje žrijeba za Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Izvor: Joe Klamar / AFP / Profimedia

FIFA je zvanično potvrdila proceduru žrijeba za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, koje će se prvi put igrati u 12 grupa sa po četiri tima. Žrijeb će biti održan u petak (5. decembar) u Vašingtonu.

Domaćini Kanada, Meksiko i SAD biće smješteni u šešir 1 zajedno sa još devet najbolje rangiranih reprezentacija prema FIFA rang listi objavljenoj 19. novembra 2025. Preostalih 39 selekcija rasporediće se u šešire 2, 3 i 4, dok će mjesta rezervisana za FIFA play-off turnir i evropske baraže biti u šeširu 4. Ukoliko Bosna i Hercegovina izbori plasman, biće smještena u šešir 4.

Šešir 1: Kanada, Meksiko, SAD, Španija, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija, Njemačka

Šešir 2: Hrvatska, Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švicarska, Japan, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Austrija, Australija

Šešir 3: Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Paragvaj, Tunis, Obala Slonovače, Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Afrika

Šešir 4: Jordan, Zelenortska Ostrva, Gana, Kurasao, Haiti, Novi Zeland, evropski baraž A–D, FIFA play-off 1 i 2

Žrijeb će početi izvlačenjem ekipa iz šešira 1, gdje će domaćini imati unaprijed određene pozicije: Meksiko (A1), Kanada (B1) i SAD (D1). Ostale ekipe iz šešira 1 bit će nasumično raspoređene na poziciju 1 u svojim grupama, uz posebna ograničenja za četiri najbolje reprezentacije kako bi se spriječilo da se susretnu prije finala.

Pozicije ekipa iz šešira 2, 3 i 4 biće određene prema unaprijed definisanom sistemu raspodjele. Nijedna grupa neće imati više od jedne reprezentacije iz iste konfederacije, osim UEFA koja može imati do dvije. FIFA play-off mjesta također poštuju konfederacijska ograničenja.