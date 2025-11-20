logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gatuzo komentarisao žrijeb za baraž: Selektor Italije maksimalno oprezan

Gatuzo komentarisao žrijeb za baraž: Selektor Italije maksimalno oprezan

Autor Haris Krhalić
0

Đenaro Gatuzo komentarisao je današnji žrijeb.

Đenaro Gatuzo o žrijebu baraža Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

U Cirihu je održan žrijeb za baraž za Svjetsko prvenstvo i donio je vrlo zanimljive parove.

U baražu će po treći put u nizu igrati selekcija Italije, koja u prethodna dva navrata nije uspjela da ga prođe. Treći uzastopni izostanak zaredom sa Mundijala bi bio totalna katastrofa za četvorostruke šampione planete, a put do završnog turnira im neće biti lak.

U polufinalu 26. marta dočekuju Sjevernu Irsku u Bergamu, tu će biti izraziti favoriti i ukoliko pobijede u finalu će pet dana kasnije gostovati boljem iz meča Vels - Bosna i Hercegovina. Tu im neće biti lako

Selektor "azura" Đenaro Gatuzo oglasio se nakon izvlačenja parova.

"Znamo Vels i BiH, stadion u Kardifu je težak za sve, dok u drugom slučaju stadioni nisu najmoderniji, ali hajde sada da se bavimo polufinalom. Sjeverna Irska je tim na koji moramo da se fokusiramo. Igraju svojim stilom, veoma su fizički jaki, borbeni i opasni kod dugačkih lopti. Moraćemo da odigramo sjajnu utakmicu kako bi ih pobijedili. Ali, možemo da se takmičimo sa njima i vjerujem da ćemo igrati finale baraža", kazao je Gatuzo, koji je kao igrač sa Italijom osvojio Mundijal 2006. godine u Njemačkoj.

Ne propustite

Tagovi

Mundijal 2026 Italija Đenaro Gatuzo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC