Gatuzo komentarisao žrijeb za baraž: Selektor Italije maksimalno oprezan

Đenaro Gatuzo komentarisao je današnji žrijeb.

Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

U Cirihu je održan žrijeb za baraž za Svjetsko prvenstvo i donio je vrlo zanimljive parove.

U baražu će po treći put u nizu igrati selekcija Italije, koja u prethodna dva navrata nije uspjela da ga prođe. Treći uzastopni izostanak zaredom sa Mundijala bi bio totalna katastrofa za četvorostruke šampione planete, a put do završnog turnira im neće biti lak.

U polufinalu 26. marta dočekuju Sjevernu Irsku u Bergamu, tu će biti izraziti favoriti i ukoliko pobijede u finalu će pet dana kasnije gostovati boljem iz meča Vels - Bosna i Hercegovina. Tu im neće biti lako

Selektor "azura" Đenaro Gatuzo oglasio se nakon izvlačenja parova.

"Znamo Vels i BiH, stadion u Kardifu je težak za sve, dok u drugom slučaju stadioni nisu najmoderniji, ali hajde sada da se bavimo polufinalom. Sjeverna Irska je tim na koji moramo da se fokusiramo. Igraju svojim stilom, veoma su fizički jaki, borbeni i opasni kod dugačkih lopti. Moraćemo da odigramo sjajnu utakmicu kako bi ih pobijedili. Ali, možemo da se takmičimo sa njima i vjerujem da ćemo igrati finale baraža", kazao je Gatuzo, koji je kao igrač sa Italijom osvojio Mundijal 2006. godine u Njemačkoj.