Jovo Lukić počastvovan zbog poziva u "zmajeve": Postoji pet velikih klubova u BiH (VIDEO)

Napadač Univerzitatea iz Kluža Jovo Lukić nedavno je pozvan u reprezentaciju Bosne i Hercegovine za predstojeći baraž za plasman na Mundijal u SAD, Meksiku i Kanadi.

U razgovoru koji je prenio sajt rumunskog kluba, centarfor iz BiH je govorio o svojoj karijeri, ali i aktuelnoj sezoni u kojoj je postigao 16 golova i prvi je strijelac Superlige Rumunije.

Lukić je između ostalog istakao da mu poziv u reprezentaciju BiH predstavlja ogromnu čast, čak i ako ne bude igrao na utakmicama.

"Velika je stvar biti dio reprezentacije, čak i ako ne igraš mnogo. Sam poziv znači puno jer si među najboljim igračima svoje zemlje", rekao je Lukić i dodao da je već bio pozivan u "zmajeve" 2021. godine, ali u pitanju je bila ekipa sastavljena od igrača iz Premijer lige BiH u prijateljskom meču protiv SAD.

Tada je branio boje banjalučkog Borca, a na pitanje da uporedi derbi protiv Kluža (2:1) i utakmice crveno-plavih i sarajevskog Željezničara, Lukić je istakao da to nije isto.

"Derbi u Klužu je gradski, a Sarajevo i Banjaluka su udaljeni oko 250 kilometara, nisam baš siguran (inače udaljenost je 195 kilometara, prim. aut). Ipak, u tim derbijima ima puno emocija, rivalstva i pritiska. To su posebne utakmice. Najveći klubovi u BiH su Borac, Željezničar, Sarajevo, Zrinjski i Velež".

Na pitanje o njegovoj statistici, ostao je skroman.

"Iskreno, statistika mi nije najvažnija. Bitno mi je da igram dobro i pomažem timu. Ako dođu golovi - to je bonus", istakao je nekadašnji napadač Borca.

