logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jovo Lukić "niže recke" u Rumuniji! Bivši napadač Borca u gradskom derbiju postigao 16. gol u sezoni

Jovo Lukić "niže recke" u Rumuniji! Bivši napadač Borca u gradskom derbiju postigao 16. gol u sezoni

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Lukić je poentirao u duelu Univerzitatee i ČFR Kluža.

Jovo Lukić na utakmici u Rumuniji Izvor: Răzvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Jovo Lukić ne staje!

Nekadašnji napadač Borca, koji se nedavno našao na spisku selektora BiH Sergeja Barbareza za martovski baraž za Mundijal, večeras je postigao čak 16. pogodak u tekućoj sezoni rumunske Superlige. Udarna igla Univerzitatee Kluž poentirala je večeras u derbiju ovog grada protiv ČFR Kluža, poentiravši u 4. minutu za izjednačenje.

Mladi napadač Lorenco Bilibok (2006.) već u 1. minutu je šokirao navijače crno-bijelih, koji su domaćini u večerašnjem derbiju. Međutim, razloga za slavlje imali su samo tri minuta kasnije, nakon što je Lukić matirao Mihaija Popu.

Gradski derbi ima ogroman značaj u borbi za titulu. U toku je prvo kolo Lige za šampiona, a na tabeli uživo prvoplasirani je Rapid Bukurešt sa 31 bodom.

Univerzitatea Krajova ima 30, Argeš je na 28 koliko imaju i večerašnji rivali iz Kluža, dok šestu, posljednju poziciju u plej-of grupi drži bukureštanski Dinamo sa 26 bodova.

(mondo.ba)

Tagovi

Jovo Lukić fudbal Rumunija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC