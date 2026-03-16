Jovo Lukić "niže recke" u Rumuniji! Bivši napadač Borca u gradskom derbiju postigao 16. gol u sezoni

Lukić je poentirao u duelu Univerzitatee i ČFR Kluža.

Izvor: Răzvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Jovo Lukić ne staje!

Nekadašnji napadač Borca, koji se nedavno našao na spisku selektora BiH Sergeja Barbareza za martovski baraž za Mundijal, večeras je postigao čak 16. pogodak u tekućoj sezoni rumunske Superlige. Udarna igla Univerzitatee Kluž poentirala je večeras u derbiju ovog grada protiv ČFR Kluža, poentiravši u 4. minutu za izjednačenje.

Mladi napadač Lorenco Bilibok (2006.) već u 1. minutu je šokirao navijače crno-bijelih, koji su domaćini u večerašnjem derbiju. Međutim, razloga za slavlje imali su samo tri minuta kasnije, nakon što je Lukić matirao Mihaija Popu.

Gradski derbi ima ogroman značaj u borbi za titulu. U toku je prvo kolo Lige za šampiona, a na tabeli uživo prvoplasirani je Rapid Bukurešt sa 31 bodom.

Univerzitatea Krajova ima 30, Argeš je na 28 koliko imaju i večerašnji rivali iz Kluža, dok šestu, posljednju poziciju u plej-of grupi drži bukureštanski Dinamo sa 26 bodova.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)