Stadion skandirao bivšem napadaču Borca: Jovo Lukić donio preokret u gradskom derbiju!

Jovo Lukić u odličnoj formi u dresu Univerzitatee Kluž.
Bivši napadač Borca Jovo Lukić nije se proslavio prošle sezone u dresu Univerzitatee iz Krajove pošto je na 32 utakmici postigao samo dva gola, ali promjena kluba očigledno mu je prijala.
Tokom ljeta Lukić je prešao u Univerzitateu Kluž, a sezonu je počeo prilično dobro i već sada dobrano nadmašio prošlosezonski golgeterski učinak.
Lukić je od početka sezone postigao pet golova, a posljednji u ponedjeljak uveče kada je donio preokret u gradskom derbiju protiv Kluža.
Ponovo je bviši napadač Borca bio starter za Univerzitateu Kluž, a iako je njegov tim loše otvorio meč primivši gol u devetom minutu do kraja prvog poluvremena su preokrenuli na 2:1.
Prvo je defanzivac Dino Mikanović izjednačio na 1:1, a onda je Lukić odlično skočio na centaršut s desne strane i glavom pogodio za preokret – 2:1, što je bio rezultat prvog poluvremena utakmice koja je još u toku.
Ovo je njegov četvrti prvenstveni gol ove sezone, a zabio je još jedan pogodak u utakmici protiv Ararata u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.
I onaj prvi gol na utakmici postigao je fudbaler sa ex-yu prostora, strijelac za Kluž bio je hrvatski fudbaler Damjan Đoković.