Stadion skandirao bivšem napadaču Borca: Jovo Lukić donio preokret u gradskom derbiju!

Jovo Lukić u odličnoj formi u dresu Univerzitatee Kluž.

Izvor: Facebook/FC Universitatea Cluj

Bivši napadač Borca Jovo Lukić nije se proslavio prošle sezone u dresu Univerzitatee iz Krajove pošto je na 32 utakmici postigao samo dva gola, ali promjena kluba očigledno mu je prijala.

Tokom ljeta Lukić je prešao u Univerzitateu Kluž, a sezonu je počeo prilično dobro i već sada dobrano nadmašio prošlosezonski golgeterski učinak.

Lukić je od početka sezone postigao pet golova, a posljednji u ponedjeljak uveče kada je donio preokret u gradskom derbiju protiv Kluža.

Ponovo je bviši napadač Borca bio starter za Univerzitateu Kluž, a iako je njegov tim loše otvorio meč primivši gol u devetom minutu do kraja prvog poluvremena su preokrenuli na 2:1.

Prvo je defanzivac Dino Mikanović izjednačio na 1:1, a onda je Lukić odlično skočio na centaršut s desne strane i glavom pogodio za preokret – 2:1, što je bio rezultat prvog poluvremena utakmice koja je još u toku.

Ovo je njegov četvrti prvenstveni gol ove sezone, a zabio je još jedan pogodak u utakmici protiv Ararata u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

I onaj prvi gol na utakmici postigao je fudbaler sa ex-yu prostora, strijelac za Kluž bio je hrvatski fudbaler Damjan Đoković.