Bolnica u timu Srbije pred Evropsko prvenstvo: Hitno pozvana dva nova igrača

Selektor Srbije Raul Gonzales je pozvao dva nova igrača na spisak. Zbog povreda i odsustva brojnih rukometaša u timu su Ivan Mićić i Vojin Čabrilo.

Izvor: Shutterstock

Nakon što je reprezentaciji Srbije na pripremama za Evropsko prvenstvo priključen Ivan Mićić, sada je još jedan rukometaš morao naknadno da dođe na pripreme. Nakon povreda koje su spriječile Marka Milosavljevića i Miloša Kosa da se odazovu pozivu Raula Gonzalesa u tim je stigao Vojin Čabrilo.

Doskorašnji juniorski reprezentativac je eksplodirao u Vojvodini ove sezone pošto je iskoristio povrede Milana Jovanovića i Đorđa Draška i sada je opet priključen prvog timu. Gonzales ga je zvao i kada zbog povreda nije imao dovoljno igrača za meč sa Slovenijom u Loznici.

Pred Euro u Herningu van stroja su i Simo Šijan i Nikola Zečević, pa ćemo sada vidjeti ko će biti pozvan na kraju. Uroš Borzaš je svakako prva opcija na lijevom beku, a osim njega sada opcije su Čabrilo, kao i Aljoša Damjanović i eventualno Veljko Popović kao iznuđeno rješenje.