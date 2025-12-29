"Prelom na tri mjesta, a ja sam prvo pomislio na Srbiju": Uroš skočio sa operacionog stola da stigne na EURO

Uroš Borzaš će biti prvi lijevi bek Srbije na ovom Evropskom prvenstvu, a ne tako davno se uplašio da ga u Herningu neće biti. Ipak, sve je prošlo kako treba i spreman je da bude lider "orlova".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Poslije vijesti da će Miloš Kos otpasti sa spiska selekcije Srbije za Evropsko prvenstvo u januaru Uroš Borzaš je ostao kao prva opcija na mjestu lijevog beka. Sada već iskusni šuter ima sjajnu sezonu u Makedoniji gde nastupa za Alkaloid, nakon što je prethodno uzeo titulu sa Pelisterom.

Ipak i on je bio upitan za nastup na Euru pošto je nedavno morao na operaciju ruke. Jedna sasvim bezazlena situacija se zakomplikovala toliko da je bio pod upitnikom za veliko takmičenje.

"Nije, hvala Bogu, lijeva ruka je bila u pitanju. Bila je teža povreda jer je nesvakidašnja. Zakačio mi se palac u protivnički dres, to se zraotiralo i došlo je do preloma metakarpalne kosti na šaci što je moralo da se operiše nažalost. Prelom je bio na tri mesta, ali hvala Bogu sve je prošlo kako treba i oporavio sam se mnogo ranije nego što je bilo predviđeno", počeo je Uroš Borzaš za MONDO.

Kada je osjetio bol i vidio da je u pitaju prelom, lijevom beku je odmah na umu bila - Srbija i Evropsko prvenstvo.

"Naravno da mi je prva stvar koja mi je prošla kroz glavu da neću moći da pomognem i da budem u reprezentaciji i na okupljanju. Ali uz pomoć ljekara i sve se brzo izdešavalo. Operacija je bila zakazana za sutradam ujutru poslije povrede. Iz Skoplja sam doputovao za Beograd, operisao sam se i sve je prošlo dobro", priznao je on.

Bekovi redom padali

Nije samo Miloš kos otpao zbog povrede, već zbog toga nema ni Marka Milosavljevića na spisku selektora Raula Gonzalesa. Otpao je i bombarder Vojvodine Milan Jovanović, tako da je u ogromnoj konkurenciji lijevih bekova ostao upravo bek Alkaloida.

"Sa selektorom sam se prvi put čuo kada sam se povrijedio. Tada je kroz nekoliko dana bilo prvo okupljanje sa njim. Nažalost tu nisam bio zbog povrede. U pravu si, mislim da ima pet-šest igrača istog kvaliteta i iste stvari mogu da donesu reprezentaciji. Ne znam šta mene tu izdvaja. Mislim da prvi put ove sezone igram konstantno Bogu hvala pronašao sam sebe u novom klubu sa novim trenerom i novim saigračima. Ne znam da li je to bila presudna stvar da budem na spisku. I ostali momci igraju super, ali zbog nekih povreda nisu tu na spisku. Ali ko god se nađe na spisku od lijevih bekova zasluženo je tu", istakao je skromno Borzaš.

Na koga računa Raul? Mladi Aljoša Damjanović je tu kao opcija na lijevom beku, kao i Veljko Popović koji je do ove sezone bio srednji bek ali su ga povrede u Partizanu pomjerile lijevo gdje je zablistao.

Naravno na kraju nam je uz osmijeh obećao - Srbija će igrati "moderan rukomet" i pas će ići...

"Ne znam to ostaje da vidimo, ali sigurno će ići pas do krila pošto znam da je to najveći problem u našoj igri vijekovima", završio je Kos.

(MONDO, Nikola Lalović)

