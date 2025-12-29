logo
Promjena na klupi Sloge: Vasilić otišao, Bogdanović sa gola krenuo u trenerske vode!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Dugogodišnji golman Sloge Milutin Bogdanović novi je trener dobojske ekipe.

Milutin Bogdanović novi je trener Rk Sloga Doboj Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Muški rukometni klub Sloga iz Doboja u novu polusezonu ulazi sa novim trenerom.

Umjesto Dejana Vasilića, koji je otišao na lični zahtjev, na klupu će sjesti i preuzeti ekipu dugogodišnji golman Milutin Bogdanović.
Dejan Vasilić napušta klub nakon 15 godina provedenih u klubu i u Slogi je ostavio veliki trag.

"Hvala predsjedniku Vojislavu Rađi na razumijevanju za moju odluku i na podršci za dosadašnji rad. Igračima želim da ih povrede zaobiđu i da nastave sa dobrim partijama u nastavku prvenstva. Mislim da će promjena na klupi da donese dodatnu energiju u ekipu i da nastave sa dobrim igrama i zabilježe još bolje rezultate", poručio je Vasilić na oproštaju.

Milutina Bogdanovića više nećemo gledati među stativama, već pored terena, a ovo će biti njegov prvi trenerski posao. Ističe da ga očekuje zahtjevan, ali i period koji će ga motivisati.

"Sigurno da će biti malo neobično u početku, ali se takođe nadam da ćemo nastaviti sa dobrim odnosima i saradnjom isto kao i dok smo bili saigrači. Poštovanje već postoji i sigurno će mi i ekipa pomoći da se što pre prilagodimo novoj situaciji. Prvi cilj je sigurno da nastavimo sa dobrim rezultatima i da budemo među ekipama koje će izboriti izlazak u Evropu naredne sezone", rekao je Bogdanović.

Dodao je da navijači Sloge u nastavku prvenstva mogu da očekuju maksimalan pristup ekipe na svakom terenu.

"Navijači Sloge mogu da očekuju borbu ekipe na svakoj utakmici, da će ekipa davati sve od sebe na svakom terenu i da takvim pristupom sigurno ni rezultati neće izostati“, istakao je novi trener Sloge.

Bogdanović iza sebe ima bogatu igračku karijeru. Prve seniorske korake napravio je u matičnom klubu RK Banatski Karlovac, nekadašnjem RK Proleteru, a potom je nastupao za RK Partizan Beograd, ORK Niš, RK Proleter Zrenjanin, RK Smederevo, RK Železničar Niš i RK Vojvodina. Član MRK Sloga Doboj je od 2017. godine, gdje je bio jedan od nosilaca igre i lider svlačionice.

