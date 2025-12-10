Borac slavio u derbiju protiv Sloge! Nježić i Bubić se raspucali za sedmu pobjedu crveno-plavih!

Borac savladao dobojsku Slogu u Boriku i upisao sedmu pobjedu u sezoni.

Izvor: MONDO/Vladimir Šutvić

Rukometaši banjalučkog Borca upisali su novi trijumf u Premijer ligi BIH savladavši Slogu iz Doboja rezultatom 36:32.

Vrlo neizvjestan meč gledali smo u srijedu u banjalučkoj dvorani Borik, a ekipa Mirka Mikića uspjela je da u neizvjesnoj završnici odbije nalete gostiju iz Doboja i stigne do zaslužene pobjede.

Ekipu Sloge predvodio je raspoloženi Milisavljević sa 13 golova, ali to nije bilo dovoljno za pobjedu u Boriku. Na drugoj strani Borac je imao raspoložene Bubića i Nježića koji su postigli po osam golova, a ponovo je značajan doprinos trijumfu dao i Grahovac sa 13 odbrana.

Uvodne minute protekle su u izjednačenoj borbi, nakon vođstva Borca 4:2 imali su crveno-plavi i 7:5, ali Dobojlije sa igračem više vraćaju egal. Ipak, za 9:5 pogodio je Ševa i Borac je tako treći put došao do dva razlike, a onda pogotkom Nježića sa sedam metara Borac je otišao na 11:8.

Imao je Borac dva puta "plus četiri", a potom su Dobojlije golom Stojanovića smanjile na 13:11.

Pet minuta prije kraja Borac se odbranio sa igračem manje, a onda lijepim golom Nikše Petrovića stigao do najveće prednosti – 17:12.

Odbranio je Grahovac potom pokušaj Miličevića, a Bubić dodatno povećao prednost Banjalučana i pogodio za 19:13.

Uspjeli su gosti da sa dva gola Milisavljevića smanje prednost, ali Borac je na odmor otišao na kraju sa "plus 5“ , poluvrijeme je završeno 20:15 i to poslije "cepelina" i četvrtog gola Bubića.

Sloga je dobro krenula u nastavku i smanjila na 23:21, ali uzvratio je Borac i pogotkom Draganića postavio 25:21.

Grahovac je spriječio novi povratak Dobojlija na dva gola zaostatka, a onda su Petrović i Bubić pogodili i nakon 28:23 morao je trener Sloge da pozove tajm-aut na polovini drugog poluvremena.

Držao je Milisavljević ekipu Sloge u igri, njegovim golom smanjili su gosti na 31:29, a novi problem za Borac u odlučujućim trenucima, šest minuta prije kraja bilo je isključenje za Draganića poslije pogotka Zekića za 32:20.

Pava drama viđena je u finišu, Sloga je promašila napad za samo gol zaostatka, a Borac je to kaznio i ponovo se odlijepio na „plus četiri“.

Petim golom Đenadije Sloga je smanjila, a onda je Draganić postavio konačnih 36:32.