Borac dobio Goražde, ali i novu mladu nadu! Pejanović zabio u odlučujućem trenutku, Grahovac sjajan na golu!

Borac savladao Goražde u meču 11. kola rukometne Premijer lige BiH, mladi Slaven Pejanović iskoristio priliku i zablistao u Boriku u odlučujućim trenucima.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Rukometaši Borca savladali su Goražde 30:29 u uzbudljivom meču 11. kola Premijer lige BIH odigranom u prilično ispunjenom Boriku.

Nakon prilično turbulentnog perioda kada je funkcionisanje RK Borac u pitanju veliki broj Banjalučana, kao i najvjerniji navijači, popularni Lešinari, došli su u subotu da podrže crveno-plave, a oni su im uzvratili pobjedom, ukupno šestom u sezoni.

Dobar rukomet vidjeli smo u Boriku, pa i pravi golmanski okršaj Nebojše Grahovca na jednoj i Mahira Pleha na drugoj strani. Borčev golman upisao je na kraju 15 odbrana, a golman Goražda tri manje.

Borac je na kraju dobio bodove, ali i novu mladu nadu. Trener Mirko Mikić u drugom poluvremenu pružio je priliku mladom Slavenu Pejanoviću, koji je opravdao povjerenje. Mladi krilni igrač dobio je ovacije nakon svog prvog gola u 49. minutu utakmice, ali nije pobjegao od odgovornosti ni kada je bilo najteže. Upravo njegovim golom Borac je u odlučujućim trenucima, minut prije kraja, odmakao na 30:28 i gosti iz Goražda uspjeli su do kraja samo da ublaže poraz.

Bila je to velika borba u subotu uveče u Boriku iako je Borac vodio gotovo tokom cijelog susreta.

Banjalučani su poveli 2:1, ali je Goražde nakon šest minuta stiglo do vođstva 3:2 pogotkom Nikolića iz sedmerca. Golom Dr ganića iz kontre Borac je otišao 6:4, a nakon promašaja gostiju Nježić je pogodio s krila za 7:4.

Upskos isključenju Trivunovića, Borac je tu prednost uspio da uveća na „plus 4“, Bubić je lijepim lob udarcem pogodio za 8:4 i natjerao goste da pozovu tajm-aut. Nije to dalo rezultata, Grahovac je upisao odbranu, a Draganić dodatno povećao prednost Banjalučana, da bi Parežanin smanjio na 9:5.

Nakon 20 minuta igre na semaforu je bilo 13:9, poslije prvog gola Građana, koji je u međuvremenu izborio i tri sedmerca, a već u sljedećem napadu Borac je promašio, a Goražde smanjilo na 13:10 pa je i Mikić tražio minut odmora.

Imali su gosti priliku da smanje na samo dva razlike, ali je Grahovac odbranio sedmerac, a potom i u narednom napadu Goražda sačuvao „plus tri“ – 16:13.

Borac je poslije golova Ševe i Draganića (19:14) mogao i na šest razlike, ali brani to Pleh, pa je Goražde smanjilo na 19:15.Uspjeli su ipak crveno-plavi da sa ubjedljivom prednošću odu na odmor, izgubili su gosti loptu sedam sekundi prije kraja, a Draganić iz brze kontre pogađa za najveću prednost - 21:15.

Dobro su gosti otvorili drugo poluvrijeme, smanjili su na 21:17 zahvaljujući i dobroj odbrani Mahira Pleha, ali su potom ostali sa igračem manje. Imao je Borac u jednom periodu i dva igrača više pri rezultatu 22:18, ali to nije iskoristio, što je Goražde kaznilo i prepolovilo prednost Banjalučana na 22:19.

Odlični Mahir Pleh odbranio je i sedmerac Nikši Petroviću, da bi mu potom uzvratio i Grahovac odbranom na drugoj strani i meč se u ovim trenucima pretvorio i njihov golmanski okršaj.

Nakon gola Petrovića za 24:19 iz kontre Grahovac je odbranio sedmerac, a potom je svoju desetu odbranu upisao i Mahir Pleh i Goražde je preko Građana smanjilo na 24:20.

Nakon 45 minuta igre Banjalučani su imali prednost 25:21, a upravo u tim trenucima vidjeli smo bravuru Grahovca koji je u istom napadu prvo odbranio pokušaj Torlakovića, a onda i pokušaj Građana koji je uhvatio odbijenu loptu.

Golmanski okršaj nastavljen je u Boriku i Mahir Pleh stigao je do 11. odbrane, a nakon tajm-auta gosti su smanjili na 25:23.

Važan trenutak desio se u 49. minutu kada je mladi talentovani igrač Borca Slaven Pejanović postigao svoj prvi gol i dobio aplauze cijelog Borika.

Uspjelo je Goražde da uvede meč u dramatičnu završnicu, Emsad Pušilo pogodio je nakon sedmerca za 26:25, ali tek nakon što mu je Grahovac odbranio prvi pokušaj sa linije sedam metara.

Dva napada za egal promašili su gosti, a to je kaznio Stanković pogotkom za 27:25 pet i po minuta prije kraja. Stanković je bio čovjek odluke za Borac i njegovim golovima crveno-plavi su stigli do 29:26.

Ali nije ništa bilo gotovo, sa dva vezana gola Goražde se vratilo na minimalni zaostatak – 29:28.

U možda i najvažnijem napadu lopta je stigla do najmlađeg – Slavena Pejanovića koji se nije uplašio i minut prije kraja pogodio je sa krila za 30:28.

Pogodio je Parežanin i smanjio na 30:29, a Borac je do kraja sačuvao loptu i upisao šestu pobjedu u sezoni.

Grahovac je upisao 15 odbrana, Draganić je postigao šest, a Petrović, Bubić i Stanković po pet pogodaka.

Kod Goražda sedam golova je postigao Građan, Torlaković je dodao pet, a Mahir Pleh istakao se sa 12 odbrana.

Rezultati 11. kola PLBIH:

Izviđač – Gračanica 37:26

Leotar – Sloboda 28:27

Bosna V. – Konjuh 23:31

Krivaja – Sloga 31:32

Maglaj – Derventa 34:23

Vogošća – Zrinjski 26:25

Borac: Goražde 30:29