Grobari izviždali Tajrika Džounsa, on im poslao poruku iz Pionira: Ako je kraj, neka bar bude dostojanstven

Košarkaši Partizana pobijedili su Split u ABA ligi, poseban utisak ostavio je novajlija Kameron Pejn, ali vrijedni pomena bili su i partija i pristup Tajrika Džounsa

Klub iz Humske bio je bolji od Splita i najvećom razlikom u tekućoj sezoni ostvario pobjedu 110:74. Posebnu pažnju privukao je Kameron Pejn, koji je poslije dva meča počeo da kupuje srca Grobara, ali vrijedan pomena svakako je bio i centar Partizana Tajrik Džouns.

O Tajriku se mnogo priča u posljednje vrijeme. Zašto? Snimci razgovora sa Željkom Obradovićem brzo su postali viralni, potom su njegov napet razgovor sa navijačima Partizana i poziv na sukob postali glavna tema, a pitanje o "misterioznoj" povredi posebno je bilo važno za Grobare.

U međuvremenu, iz Grčke se pojavila vijest da je postao želja Olimpijakosa i sve glasnije se priča da je dogovor Partizana i Olimpijakosa na pomolu.

Međutim... poslije posljednje utakmice Partizana pred domaćom publikom do kraja 2025. godine, utisak je da Tajrik želi da ostane u Partizanu ili bar da dostojanstveno ode, a ne na mala vrata, uz sukob i napetosti. Meč protiv Splita bio je jedan od njegovih najboljih u proteklom periodu, iako poenterski učinak možda ne svjedoči o tome.

Kako je igrao Tajrik Džouns?

Tajrik je sedmicama unazad izgubio mjesto startnog centra u Partizanu, Amerikanca je brzo, odgovornijom igrom, zamijenio Bruno Fernando, koji je u Partizan stigao u 7. kolu Evrolige. I čini se da od tada počinje nešto slabija igra ovog igrača. Preciznije - u posljednjih pet mečeva Tajrik je na svega jednom ubacio 10 poena.

U posljednjoj utakmici, protiv Splita, postigao je šest poena, imao je i četiri skoka i dvije asistencije. Posebno je važno istaći i da je tri skoka Amerikanac imao u odbrani i u vrlo važnim trenucima za Partizan. Takođe, on je šutirao i 75 posto iz igre, odnosno 3-4 za dva poena. U ovom meču nije bilo famoznih zakucavanja, poslije kojih nekoliko sekundi provodi u vazduhu, već je utisak da je njegova igra bila odmjerena - onakva kakva Partizanu nedostaje.

Dok je Tajrik bio na terenu, Partizan je imao i pozitivnu "plus-minus" razliku (+10). I možda ono najvažnije - centar Partizana je meč započeo zvižducima, ali je dobrom igrom uspio da privoli publiku i na aplauze. Tajrik je već duže vrijeme, pored Džabarija Parkera, jedan od igrača koji sa tribina dobija salve zvižduka i negodovanja, ali ovog puta je bilo drugačije - uspio je da to promijeni.

Tajrik je definitivno poslao poruku: da li je u pitanju njegov profesionalizam, želja da se pomiri sa Grobarima, želja da ostane u klubu ili da se oprosti na lijep način? Ostaje da vidimo. Dotad ono što znamo je da Džouns bilježi 5,4 poena, 3,4 skoka i jednu aistenciju u regionalnom takmičenju, odnosno 10,8 poena u Evroligi, 6,1 skok i 2,1 asistenciju po meču.

Da li će Tajrik Džouns napustiti Partizan?

Šuška se da su dogovori gotovo postignuti. Olimpijakos svim silama želi da ojača centarsku liniju i dovede igrača Partizana. Kako javljaju tamošnji mediji, Panajotis i Jorgos Angelopulos, vlasnici Olimpijakosa, odlučili su da učine sve kako bi se tim pojačao, pa se stvari ubrzano odvijaju. Nije isključeno da se na pregovaračkom stolu pojavi i ime Sejbena Lija, pošto je taj bek interesantan Partizanu i mogao bi da posluži kao poluga u pregovorima između uključenih strana", navodi se.

Sudbina centra Partizana biće poznata najkasnije 5. januara, kada je rok za transfere u zimskom periodu Evrolige.