Borčev pivot odlazi u Mađarsku: Emotivni rastanak Pejovića i crveno-plavih!

Darko Pejović karijeru će nastaviti u mađarskom Komlu.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Banjalučki Borac u nastavku sezone moraće bez Darka Pejovića.

Crnogorski pivot koji se trenutno oporavlja od povrede odlučio je da napusti crveno-plave, a karijeru će nastaviti u mađarskom Komlu.

Pejović je u prethodna dva mjeseca već bio na izlaznim vratima Borca, kada je ne toliko svojom voljom trebao da pređe u Izviđač, a poslije toga ga je bivša uprava suspendovala, da bi nakon svega doživio i povredu od koje se još oporavlja.

Crnogorski sukometaš od crveno-plavih se oprostio video porukom koju je objavio RK Borac.

“Pozdrav borčevci, htio bih da vam se obratim i da vam kažem ono što se dešavalo u zadnjih par mjeseci je bilo sve osim sporta i ostavilo je veliki traga na mene na mnogo polja ii smatram da kada se oporavim od povrde ne bih mogao da dam klubu ono što zaslužuje od mene. Ljudima iz ovog grada, klubu, saigračima i stručnom štabu nažalost došao je dan da se rastanemo. Ljudi koji su sada u klubu su me razumjeli, podržali su me u tim stvarima jer znaju što smo prošli, Htio bih da se zahvalim navbijačima koji su bili tu uz nas kada je bilo teško, saigračima i stručnom štabu i novoj upravi i možda se nekad ponovo vivimo u ovoj Sali u ovom dresu”, rekao je Pejović.

Banjalučki klub zahvalio mu se emotivnom porukom na svemu što je učinio za klub i poželio da nijedan igrač više ne prođe ono što je on prolazio.

“Dragi Darko, dragi Peja, U našem klubu si bio kratko, ali si svojim ponašanjem pokazao veliko poštovanje prema crveno-plavom dresu. Bez obzira na sve neistine koje su povezivali sa tobom, mi smo znali da si ti, prije svega, dobar čovjek.

Žao nam je što se ovako rastajemo. Međutim, svjesni smo svega kroz šta ste prošli ti i tvoja porodica. Zato poštujemo tvoju odluku da karijeru nastaviš van našeg Borca - u Mađarskoj. Hvala ti što si bez obzira na sve oprostio potraživanja koja imaš prema klubu.

Vjerujemo da je ovo doviđenja, a ne zbogom. Naša misija je da više nikada niti jedan igrač ili član crveno-plavih prođe ono što si ti prošao. Želimo ti srećan nastavak karijere u ekipi mađarskog Kolma”, stoji u poruci RK Borac.