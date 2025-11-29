logo
Golgeter Borca m:tel nakon poraza u Tuzli: Loše otvaranje, tehničke greške i promašeni ziceri

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
1

Rukometaši Borca m:tel poraženi su u subotu na gostovanju protiv Slobode u okviru 10. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Mirko Mikić Miloš Nježić Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Banjalučani su loše ušli u utakmicu u dvorani "Mejdan", pa je domaći tim na odmor u poluvremenu otišao sa pet golova prednosti (17:12), a najveća prednost Slobode u prvih 30 minuta bila je "plus sedam".

U nastavku su izabranici Mirka Mikića zaigrali mnogo bolje i uspjeli da nadoknade minus, čak i u nekoliko navrata da povedu sa pogotkom prednosti, ali su posustali u finišu meča i ostali bez bodova - 26:24.

Najefikasniji kod crveno-plavih sa devet postignutih golova bio je Miloš Nježić, a za MONDO je kratko prokomentarisao poraz, treći u ovoj sezoni prvenstva BiH.

"Katastrofalno smo otvorili utakmicu, bez koncentracije što je ekipa Slobode iskoristila. Tehničke greske, promašeni 'ziceri' su stvari koje su uticale da rezultat bude ovakav na poluvremenu. U drugom poluvremenu smo se konsolidovali i uspjeli da preokrenemo rezultat i sigurno je da smo se potrošili u tom periodu što je na kraju i presudilo. U svakom slučaju nismo zaslužili bodove večeras, ali ne treba padati zbog ovog poraza već nam predstoje dvije utakmice kod kuće (Goražde i Sloga Doboj) na kojima moramo probati da podignemo formu i odradimo ovo do kraja kako treba", izjavio je desnokrilni rukomet banjalučkog tima.

Naredni meč Banjalučani igraju protiv Goražda 6. decembra, a četiri dana kasnije na rasporedu je duel protiv dobojske Sloge.

(MONDO)

Miloš Nježić Rukomet RK Borac RK Sloboda

Starčevica visok greben

Od poslednjeg na tabeli, ko ti je sada kriv Mirko

