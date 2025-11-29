Golgeter Borca m:tel nakon poraza u Tuzli: Loše otvaranje, tehničke greške i promašeni ziceri

Rukometaši Borca m:tel poraženi su u subotu na gostovanju protiv Slobode u okviru 10. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Banjalučani su loše ušli u utakmicu u dvorani "Mejdan", pa je domaći tim na odmor u poluvremenu otišao sa pet golova prednosti (17:12), a najveća prednost Slobode u prvih 30 minuta bila je "plus sedam".

U nastavku su izabranici Mirka Mikića zaigrali mnogo bolje i uspjeli da nadoknade minus, čak i u nekoliko navrata da povedu sa pogotkom prednosti, ali su posustali u finišu meča i ostali bez bodova - 26:24.

Najefikasniji kod crveno-plavih sa devet postignutih golova bio je Miloš Nježić, a za MONDO je kratko prokomentarisao poraz, treći u ovoj sezoni prvenstva BiH.

"Katastrofalno smo otvorili utakmicu, bez koncentracije što je ekipa Slobode iskoristila. Tehničke greske, promašeni 'ziceri' su stvari koje su uticale da rezultat bude ovakav na poluvremenu. U drugom poluvremenu smo se konsolidovali i uspjeli da preokrenemo rezultat i sigurno je da smo se potrošili u tom periodu što je na kraju i presudilo. U svakom slučaju nismo zaslužili bodove večeras, ali ne treba padati zbog ovog poraza već nam predstoje dvije utakmice kod kuće (Goražde i Sloga Doboj) na kojima moramo probati da podignemo formu i odradimo ovo do kraja kako treba", izjavio je desnokrilni rukomet banjalučkog tima.

Naredni meč Banjalučani igraju protiv Goražda 6. decembra, a četiri dana kasnije na rasporedu je duel protiv dobojske Sloge.

