Trener Borca m:tel Mirko Mikić pred gostovanje Slobodi: Tuzlaci, dođite u "Mejdan", igraćemo atraktivan rukomet

Mirko Mikić, trener Borca m:tel, očekuje atraktivnu utakmicu protiv Slobode u Tuzli u okviru 10. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine (subota, 18.30).

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Banjalučki stručnjak sa klupe crveno-plavih do kraja februara ove godine sjedio je na klupi tuzlanske Slobode i odveo je do plasmana u osminu finala EHF Evropskog kupa, što je najveći uspjeh u klupskoj istoriji.

Sada se Mikić vraća u dvoranu "Mejdan", ali kao protivnik domaćeg tima u meču 10. kola prvenstva BiH.

"Očekivanja su manje-više ista pred svaku utakmicu. U svaku idemo da odigramo onako kako smo se dogovorili, ali od početka priprema akcenat je na tome da pokušamo odigrati što bolju odbranu i svaki put istrčati - bilo polukontre, brzi centar ili čistu konturu. U principu želimo skratiti napade protivnika, igrati na više posjeda od njega, igrati atraktivno i brzo. Mislim da je to jedini način na koji ova ekipa Borca može napraviti rezultat i biti zadovoljna nakon svake utakmice", rekao je Mikić za naš portal.

Izvor: Facebook/RK Sloboda/E. Dindić

Šef struke Banjalučana izuzetno cijeni svoj nekadašnji klub.

"Znamo Slobodu jako dobro. Vrlo su mladi, perspektivni i talentovani, imaju lijepu školu rukometa, sličnu onome što mi želimo igrati - brzo rješavaju napade i bez obzira na rezultat uvijek istrče i brzi centar i polukontre. Zbog toga mislim da nas očekuje jedna napadački orijentisana utakmica koja će biti jako lijepa za publiku".

Zbog odgađanja meča sa dobojskom Slogom, ali i dešavanja oko promjena u klupskom rukovodstvu, crveno-plavi su imali dvije sedmice odmora za mini-pripreme.

"Potrudili smo se da ispravimo što je više moguće grešaka iz prethodnih utakmica, zaliječili smo sitnije povrede nekih igrača i posvetili se još više sebi. Možda je najvažnije što smo uspjeli malo smiriti situaciju oko kluba, što smo prestali pričati i razmišljati o svemu što se dešavalo van terena i konačno možemo da se fokusiramo isključivo na rukomet", istakao je Mikić.

Priznao je na kraju da se raduje sutrašnjoj utakmici u Tuzli.

"Radujem se što ću vidjeti ljude s kojima sam sarađivao godinu i po dana. Nadam se da će publika u što većem broju doći u 'Mejdan', jer ponavljam - mislim da bi mogla biti zaista lijepa i atraktivna rukometna predstava za sve koji vole ovaj sport", zaključio je trener Borca m:tel.

(MONDO)