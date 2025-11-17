Darko Savić je novi-stari predsjednik RK Borac, evo ko je u Upravnom odboru.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Skupština RK Borac danas je na sjednici smijenila Vladimira Kuvalju, a na njegovo mjesto izabrala je Darka Savića. Savić se tako vraća na čelo Borca, koji je vodio od kraja novembra 2024. do 18. jula 2025. godine.

On je tada podnio ostavku, nakon čega je klub preuzeo Kuvalja, koji se posljednje vrijeme suočava sa velikim kritikama javnosti, ali i igrača i stručnog štaba, te simpatizera Borca koji su uključeni u rad kluba.

Darko Savić izabran za novog-starog predsjednika RK Borac.

Izvor: MONDO

Skupština kluba sada je ponovo imenovala Savića, te novi Upravni odbor.

Novu upravu RK Borac ubuduće će činiti Darko Savić kao predsjednik, te članovi Dragan Milanović, Boris Aljetić (predstavnik Grada Banjaluka), Aleksandar Kuzmanović (Udruženje "Crveno-plavi"), dr Draško Prtina i Borislav Vulić (GB3). Na narednoj sjednici u Upravu će biti kooptirana još dva člana - predstavnik republičkih institucija i predstavnik generalnog sponzora.

Vidi opis Evo ko je sve u novoj Upravi Borca! Dužnosti razriješen i Branković Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 14 14 / 14

Dodajmo da je na sjednici dužnosti razriješen i direktor kluba i ovlašteno lice za zastupanje kluba Vladimir Branković. U prošlom mandatu Savić je najavljivao njegovo razrješenje i čak je raspisan konkurs za direktora kluba, ali nije izabran novi direktor.

Takođe izabrani su i novi članovi Skupštine, a to su: Boban Jorgić, Danilo Zec, Igor Mirjanić, Vladimir Šutvić i Nebojša Golić. Članovi Skupštine više nisu Zoran Bajić, Nedeljko Madžar, Trivun Mandić, Dušan Popović i Zlatan Arnautović.