Velika pobjeda rukometaša Borca u Zavidovićima: Crveno-plavi razbili Krivaju u drugom poluvremenu!

Sjajnom igrom u drugom dijelu, tim Mirka Mikića je stigao do velike pobjede.

Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Rukometaši Borca m:tel upisali su ove subote veliku pobjedu na gostovanju u Zavidovićima porazivši Krivaju rezultatom 27:33

Ovo je druga ovosezonska pobjeda "na strani" za izabranike Mirka Mikića, s obzirom na to da su u Visokom savladali Bosnu (32:41).

Početak je pripao Krivaji, koja je u 4. minutu stigla do 3:0, dok je Borac m:tel prvi pogodak postigao u petom minutu preko Lukića.

Na semaforu je pisalo 6:3 za Krivaju u 9. minutu, odmah potom je bilo 7:4, da bi Banjalučani uz dva vezana gola Nikše Trivunovića prišli na minus jedan (7:6). Do prvog izjednačenja Borac m:tel je stigao u 20. minutu preko Draganića, dok je u 22. minutu prvi put bio u prednosti (10:11). Pogodak je tada postigao Arsenije Bubić, nakon čega je trener Krivaje Nedžad Mašić zatražio minut odmora.

U posljednjem napadu Borca u prvom dijelu poentirao je Nikola Ivanović za 14:15, da bi u završnim sekundama David Momić odbranio šut domaćima, što mu je bila četvrta odbrana za 20 minuta koliko je proveo na terenu.

Drugo poluvrijeme u potpunosti je proteklo u znaku banjalučkog tima. Zahvaljujući Nikši Petroviću i Milošu Nježiću, Borac je u 38. minutu stigao prvi put do prednosti od tri gola (16:19), a onda konstantno dizao kapital, golovima Stankovića, Bubića, Nježića i Draganića.

Tako je serijom golova tim Mirka Mikića u 49. minutu došao do plus sedam (19:26), koliko je bilo i pet minuta kasnije (23:30) te su crveno-plavi mirno priveli meč kraju.

PREMIJER LIGA BiH – 8. kolo

Gračanica – Leotar 25:28

Krivaja – Borac m:tel 27:33

Sloboda – Maglaj 23:25

Goražde – Bosna

Odgođeno:

Sloga – Vogošća

Zrinjski – Izviđač

Derventa - Konjuh







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)