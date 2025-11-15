logo
Velika pobjeda rukometaša Borca u Zavidovićima: Crveno-plavi razbili Krivaju u drugom poluvremenu!

Autor Dragan Šutvić
Sjajnom igrom u drugom dijelu, tim Mirka Mikića je stigao do velike pobjede.

Rukomet Krivaja Borac Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Rukometaši Borca m:tel upisali su ove subote veliku pobjedu na gostovanju u Zavidovićima porazivši Krivaju rezultatom 27:33

Ovo je druga ovosezonska pobjeda "na strani" za izabranike Mirka Mikića, s obzirom na to da su u Visokom savladali Bosnu (32:41).

Početak je pripao Krivaji, koja je u 4. minutu stigla do 3:0, dok je Borac m:tel prvi pogodak postigao u petom minutu preko Lukića.

Na semaforu je pisalo 6:3 za Krivaju u 9. minutu, odmah potom je bilo 7:4, da bi Banjalučani uz dva vezana gola Nikše Trivunovića prišli na minus jedan (7:6). Do prvog izjednačenja Borac m:tel je stigao u 20. minutu preko Draganića, dok je u 22. minutu prvi put bio u prednosti (10:11). Pogodak je tada postigao Arsenije Bubić, nakon čega je trener Krivaje Nedžad Mašić zatražio minut odmora.

U posljednjem napadu Borca u prvom dijelu poentirao je Nikola Ivanović za 14:15, da bi u završnim sekundama David Momić odbranio šut domaćima, što mu je bila četvrta odbrana za 20 minuta koliko je proveo na terenu.

Drugo poluvrijeme u potpunosti je proteklo u znaku banjalučkog tima. Zahvaljujući Nikši Petroviću i Milošu Nježiću, Borac je u 38. minutu stigao prvi put do prednosti od tri gola (16:19), a onda konstantno dizao kapital, golovima Stankovića, Bubića, Nježića i Draganića.

Tako je serijom golova tim Mirka Mikića u 49. minutu došao do plus sedam (19:26), koliko je bilo i pet minuta kasnije (23:30) te su crveno-plavi mirno priveli meč kraju.

PREMIJER LIGA BiH – 8. kolo

Gračanica – Leotar 25:28

Krivaja – Borac m:tel 27:33

Sloboda – Maglaj 23:25

Goražde – Bosna

Odgođeno:

Sloga – Vogošća

Zrinjski – Izviđač

Derventa - Konjuh



(mondo.ba)

Tagovi

RK Borac Rukomet RK Krivaja Zavidovići Rukometna liga BiH

Titula

Ovi momci mogu na titulu ići, samo da je klub sređeniji. Kakav karakter. Dajte navijači rastjerajte ovu bandu i da opet RK bude simbol grada

Mirko

@Titula Ne bih ja o tituli

Bravo momci

Igrači su lavovi naši! A uprava napolje, dosta je bilo!!!

