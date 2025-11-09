Rukometaši Borca izrazili nezadovoljstvo radom uprave i stanjem u klubu: Lešinari ih podržali (FOTO, VIDEO)

Banjalučki Borac dočekao je Leotar iz Trebinja u sedmom kolu rukometne Premijer lige Bosne i Hercegovine, a igrači su pred najvatrenijim navijačima izrazili nezadovoljstvo radom klupskog rukovodstva.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Izabranici Mirka Mikića dočekali su u subotu Trebinjce u derbiju sedmog kola prvenstva BiH.

„Nakon početka utakmice igrači Borca su stali ispred tribine u znak nezadovoljstva radom uprave i trenutnim stanjem u klubu“, javio je reporter našeg portala iz dvorane „Borik“, a "Lešinari su skandiranjem poslali poruku klupskom rukovodstvu:

"Mi smo Borac".

Podsjetimo, crveno-plavi su uputili saopštenje javnosti nezadovoljni stanjem u banjalučkom klubu, a ubrzo im se pridužili i navijačko Udruženje "Crveno-plavi", koji su kritikovali rad predsjednika Vladimira Kuvalje i uprave kluba, te zatražili ostavke svih.

Prvi čovjek Banjalučana im je poručio da su „nebitni“, ali je ipak za 17. novembar zakazana Skupština banjalučkog kluba na kojoj će se raspravljati o svim ovim pitanjima.

