Banjalučki Borac dočekao je Leotar iz Trebinja u sedmom kolu rukometne Premijer lige Bosne i Hercegovine, a igrači su pred najvatrenijim navijačima izrazili nezadovoljstvo radom klupskog rukovodstva.
Izabranici Mirka Mikića dočekali su u subotu Trebinjce u derbiju sedmog kola prvenstva BiH.
„Nakon početka utakmice igrači Borca su stali ispred tribine u znak nezadovoljstva radom uprave i trenutnim stanjem u klubu“, javio je reporter našeg portala iz dvorane „Borik“, a "Lešinari su skandiranjem poslali poruku klupskom rukovodstvu:
"Mi smo Borac".
Lešinari pružili podršku rukometašima RK Boracpic.twitter.com/nqpKLTjEZY— Mondo.ba Sport (@MondoBiHSport)November 9, 2025
Podsjetimo, crveno-plavi su uputili saopštenje javnosti nezadovoljni stanjem u banjalučkom klubu, a ubrzo im se pridužili i navijačko Udruženje "Crveno-plavi", koji su kritikovali rad predsjednika Vladimira Kuvalje i uprave kluba, te zatražili ostavke svih.
Prvi čovjek Banjalučana im je poručio da su „nebitni“, ali je ipak za 17. novembar zakazana Skupština banjalučkog kluba na kojoj će se raspravljati o svim ovim pitanjima.
Rukometaši Borca izrazili nezadovoljstvo radom uprave i stanjem u klubu: Lešinari ih podržali (FOTO, VIDEO)
(MONDO)