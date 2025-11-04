Udruženje "Crveno-plavi" o stanju u RK Borac: "Tražimo neopozive ostavke uprave i članova Skupštine!"

Udruženje simpatizera Borca, čiji su članovi uključeni u rad marketing službe kluba, oglasilo se saopštenjem za javnost.

Rukometni klub Borac m:tel prolazi kroz izuzetno turbulentan period.

Tokom jučerašnjeg dana, zajedničkim saopštenjem su se oglasili igrači i treneri, ukazavši na, kako kažu, tešku finansijsku situaciju u klubu i probleme sa kojima se susreću u radu.

Predsjednik kluba Vladimir Kuvalja odgovorio je rukometašima i struci u razgovoru za MONDO, a samo dan kasnije saopštenje je poslalo i Udruženje simpatizera Borca "Crveno-plavi", čiji su članovi aktivno i na volonterskoj bazi uključeni u rad marketing službe kluba.

Suočavaju se, kako kažu, sa brojnim opstrukcijama klupskog rukovodstva i moru pogrešnih poteza.

Saopštenje koje je dostavljeno medijima objavljemo u cijelosti.

"Udruženje simpatizera 'Crveno-plavi' traži odgovornost uprave i organa kluba za ugrožavanje RK Borac m:tel i izrazito nekorektan odnos prema igračima, sponzorima i navijačima. Igrači nisu sami, a organizacioni segment kluba je trenutno možda čak i gori od sportskog. U nastavku ćemo iznijeti pregled situacije.

Udruženje simpatizera 'Crveno-plavi' se u maju 2025. uključilo u rad Rukometnog kluba Borac m:tel i volonterski je preuzelo vođenje marketinga kluba i organizaciju utakmica. Nakon promjene uprave sa kojom je dogovor o ulozi udruženja napravljen, nastavljen je rad i sa novim Upravnim odborom, vođen samo jednim interesom: Borcem.

Prilikom dogovora sa starom upravom, naš tim sačinjen od ekonomista, pravnika, psihologa, novinara, dizajnera i svih drugih profesija potrebnih za vođenje marketinga jednog sportskog velikana kakav je RK Borac, dobio je odriješene ruke. Tim sastavljen od ljudi kojima je Borac iznad svega! Naši zahtjevi prema UO su bili sljedeći: transparentnost i nemiješanje u naš segment rada, u kojem smo stručni. Obećano je i ispunjeno, na obostrano zadovoljstvo.

Sa istim zahtjevima smo istupili pred novu upravu i dogovoren je nastavak saradnje. Modernizovali smo i aktivirali društvene mreže kluba, profesionalizovali vizuelni identitet, sporveli kampanju i izradili sezonske ulaznice sa našim čuvenim 'Brkom' kao njihovim zaštitnim licem, dizajnirali i izradili nove klupske dresove, pri čemu smo posebno ponosni na retro dres - omaž 50. godišnjici evropske titule. Kroz akciju 'Vaša podrška nas vozi' smo obezbijedili sponzorska sredstva za 8 od 13 gostovanja, pri čemu smo i sami kao udruženje finansirali gostovanje u Živinicama, dok su Lešinari iz dijaspore finansirali još jedno gostovanje. Prevoz je avansno plaćen za Tuzlu, Doboj i dr. kako bismo vratili poljuljano povjerenje sponzora i prevoznika. Vratili smo u medije pozitivne vijesti o najuspješnijem sportskom brendu Republike Srpske, koji se ne tako davno nalazio u blatu. U svemu ovome, imali smo punu podršku i koordinaciju i sa našom navijačkom grupom, Lešinarima.

Ipak, uprkos našem volonterskom radu, entuzijazmu i zalaganju, nismo naišli na razumijevanje nove uprave RK Borac m:tel predvođene predsjednikom UO Vladimirom Kuvaljom. Od samih početaka saradnje, naišli smo na potpuno neproduktivno miješanje u naš rad, sabotiranje i 'sakaćenje' naših ideja, te poteze koji bi mogli ugroziti reputaciju ovog kluba: banjalučkog, urbanog, evropskog šampiona, ali i najbitnije - ponosa sporta Republike Srpske.

U moru pogrešnih namjera i poteza, skrećemo pažnju na sljedeće stvari:

- Izrada lažnih sezonskih ulaznica.

Klub ima dvije vrste zvaničnih sezonskih: običnu i premium. Na utakmici protiv Izviđača su se pojavile 'nove' sezonske koje su podijeljene ličnim kontaktima predsjednika uprave, na kojima na poleđini piše 'AFS' i imaju potpis Vladimira Kuvalje, predsjednika kluba i direktora pomenute organizacije.

- Promocija sopstvenih organizacija, kompanija i pokreta preko leđa kluba.

Zašto se bez ugovornog, sponzorskog odnosa, na promotivnim materijalima (onim iza kojih ne stojimo mi kao marketing sekcija) nalaze oznake i nazivi AFS, Reynolds i ICTB? Lako je utvrditi ko stoji iza pomenutih organizacija, te da iste nisu 'švicarske firme' kako se pokušava objasniti od strane onog čije su. Zašto se narušava komercijalna vrijednost kluba time što kraj generalnog sponzora stoji logo navodnih 'švicarskih' firmi koje ne postoje ni u jednom registru, a na njima se aktivno promoviše predsjednik UO Vladimir Kuvalja?

- Izmještanje kluba u Tehničku (Metalsku) školu.

Svi sastanci i aktivnosti u vezi sa RK Borac prebačeni su u kancelariju predsjednika UO Kuvalje u Tehničkoj školi, gdje je na posao dolazio i sekretar kluba. Klub iz Gospodske ne smije da ide nigdje i nikada neće biti klub iz 'Metalske'.

- Nedomaćinsko poslovanje.

U klub koji se već godinama nalazi u nezavidnom finansijkom stanju imenovan je sportski direktor, iako nema ekonomskog, a ni sportskog opravdanja za istog. Ekipa je formirana ljetos, nisu dovedena nova pojačanja, omladinska škola se osula (vidljivo po broju dječaka i trenera), a klub je dobio dodatni, nepotrebni trošak samo za godišnju platu sportskog direktora.

- Povratak starih klupskih funkcionera.

Nova uprava nije imenovala novog direktora, već je u funkcionisanju kluba značajnu ulogu preuzeo direktor u ostavci Vladimir Branković, a naročito u omladinskim kategorijama. Rukometna javnost vrlo dobro poznaje 'rad' istog i rezultate koji su iza tog rada ostali. Za dva mjeseca, mogla se itekako izvršiti smjena i upis novog ovlaštenog lica, da je za to bilo volje od strane 'nove' uprave.

- Nekorektni odnosi prema sponzorima.

Institut ugovora je osnova pravne države i tržišne ekonomije. Koliko god danas bili nezadovoljni nekim sponzorskim ugovorima, sponzorima koji klubu daju svoj novac dugujemo zahvalnost za podršku u najtežim trenucima. Ipak, za određene sponzore nam je konstantno sugerisano kako ih treba 'skrajnuti' i ignorisati. Dodatno, klub se o sponzore (Bema i Maksbet) ogriješio kada je bez našeg znanja izradio promo materijale i oznake u kojim je koristio pogrešne logotipe, na šta su sponzori izrazito negativno reagovali.

- Odnos prema gradu Banjaluci.

Više puta nam je naređivano da manje spominjemo grad i da ne prikazujemo grb grada na klupskim glasilima. Pitamo da li je ovo grad u kojem Borac živi već 75 godina? Da li ovaj grad pripada samo jednoj političkoj opciji, pa ako smo protiv, grad nije naš? Otkada to Borac i Banjaluka nisu jedna priča, kako kaže naslov čuvenog dokumentarnog filma?

- Netransparentno poslovanje i nenamjensko trošenje.

Članovima udruženja angažovanim u marketingu nisu dostavljeni, niti barem predstavljeni, sponzorski ugovori sa sponzorima 'Kuprešak' i 'Stomatologija Stajčić', već samo naređeno da se oznake istih nađu na klupskim platformama za komunikaciju. Na drugoj sjednici UO predstavljeni su troškovi sezone koji su značajno naduvani, posebno u segmentu organizacije utakmica. Dodatno, klub je izložen nepotrebim troškovima kroz nabavke na račun kluba, kao i izokinetiku koja je urađena u kompaniji čiji je vlasnik predsjednik kluba (iako smo informisani da je ova dijagnostika urađena u pogrešno vrijeme i po previsokoj cijeni). Za ovo postoje i dokazi u vidu faktura.

- Pokušaj cenzure.

Od strane predsjednika UO nam je naređeno da određene izjave igrača cenzurišemo i skratimo, što smo odbili, nakon čega je naređeno da sve objave moramo slati istom na odobrenje. Pitamo da li je ovo posao predsjednika UO Borac, ili donošenje preko potrebnog novca u klub koji igračima kasni sa isplatama više plata? Nedugo nakon toga, našim volonterima je zabranjeno da se dalje bave društvenim mrežama kluba. Pitamo se da li je to otvaranje prostora za ulazak neke podobne marketinške agencije, koja bi klubu fakturisala ove usluge?

- Generalno ugrožavanje vizuelnog identiteta kluba.

Uprkos postojanju moderne i agilne marketing sekcije, mnogi materijali koji su se koristili na zvaničnom viber kanalu, koji ne kontrolišemo, potpuno odudaraju od onoga što su tradicija i identitet Borca. Ovaj klub nije nastao na alatima vještačke inteligencije, njegovi crveno-plavi korijeni su mnogo dublji.

- Rad na štetu marketing sektora.

Marketing sektor radi isključivo volonterski, iako im je predsjednik kluba nudio provizije i novac za rad. Jedini dodir marketing sektora sa novcem bila je izrada ograničenog broja dresova i sezonskih ulaznica, od čega se sav novac dalje reinvestira u razvoj marketinga RK Borac. Ipak, naše zalaganje i uloženi trud i vrijeme predsjednik uprave je zaobišao, te mimo našeg znanja od dobavljača GBT naručio navijačke dresove, za koje smo mi zaduženi, ne želeći da plati prodajnu cijenu za iste, onu koju su platili svi drugi navijači koji su uredno naručili i dobili dresove, kojima su oduševljeni. Da li je tu ista namjera kao sa tim što uprava nije htjela da plati komercijalnu cijenu sezonskih ulaznica, za razliku od volontera koji uredno plate ulaz, već je izradila svoje koje dijeli?

- Sportski segment.

Igračima je od avgusta, kada je došla nova uprava, isplaćeno samo oko 40% jedne plate. Predsjednik uprave ja predlagao da Borac istupi iz Premijer lige u niži rang, u kojem ovaj klub NIKADA nije igrao. Predloženo je jednostrano raskidanje i redukovanje ugovora, na koje igrači srećom nisu pristali, kao što nisu pristali ni na uslovljavanje da potpišu izjavu o tome da su spremni i da se neće povrijediti, nešto što bi mogli potpisati ako su vidovidit, a ne ako su rukometaši. Darku Pejoviću je rečeno da ima slobodne papire i da može da ide gdje hoće, iako u tom trenutku na poziciji pivota napadača nemamo nijednog igrača. Ipak, o ovom segmentu su dovoljno rekli sami igrači i stručni štab, koji imaju našu punu podršku, jer se lavovski bore za crveno-plavi grb na grudima.

Zaključno, dok god Rukometni klub Borac m:tel ne postane privatna kompanija, mi kao navijači ćemo tražiti poštovanje njegovog imena i istorije, te čuvanje ugleda velikana iz Gospodske. A ni tada nećemo odstupiti. Naš rad je potpuno volonterski, te smo odbili 'provizije' i naknade koje nam je predsjednik UO više puta nudio. Jedino što želimo je transparentan, stručan i iskren rad za bolji i jači Borac. A to je nešto što trenutna uprava ne želi ili ne može da ponudi.

Zbog toga, navijači nepozivu pismenu ostavku Upravnog odbora, te svih članova skupštine koji su glasanjem ili nedolaskom doprinijeli trenutnoj situaciji u klubu i hitnu skupštinu kluba, najkasnije 14. novembra. Nećemo dozvoliti da RK Borac u godinu u kojoj slavi 50. godišnjicu osvajanja titule evropskog šampiona uđe bačen na koljena, organizaciono i reputacijski. Sve svoje profesionalne i ljudske kapacitete stavljamo na raspolaganje, te pozivamo institucije Republike Srpske i Banjaluke, rukometnu javnost i crveno-plave privrednike na hitan dijalog, kako bismo najkasnije do kraja novembra uspostavili novu skupštinu i upravni odbor kluba koji će raditi u interesu Borca i biti dostojan istog. RK Borac, sportski simbol Republike Srpske, u 2026. mora ući stabilno i gospodski.

Udruženje simpatizera banjalučkog borca 'Crveno-plavi'".

