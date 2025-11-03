Kuvalja o pismu igrača Rk Borac: Plate do kraja polusezone na nuli, opremu imaju, bivša uprava potrošila pare!

Predsjednik RK Borac Vladimir Kuvalja odgovorio igračima i stručnom štabu. "Niko od njih nije se žalio, niti tražio ispisnicu, osim Pejovića. Ako imaju plate od 4-5.000KM onda moraju biti u vrhu i moramo znati zdravsteno stanje".

Rukometni klub Borac na terenu je dobro otvorio sezonu, ali stanje u klubu daleko je od idealnog.

O tome su se oglasili igrači i treneri RK Borac saopštenjem u kojem su naveli da im se duguju plate, da se vrši pritisak na njih da se smanje ugovor, da su odbili da zahtjev uprave da potpišu garanciju da se neće povređivati, te da Borcu prijeti osipanje ekipe i da je igračima rečeno d amogu da uzmu ispisnice ako žele, a onda da im to nije dozvoljeno.

Nakon ovog pisma igrača oglasio se i predsjednik RK Borac Vladimir Kuvalja i u razgovoru za MONDO demantovao njihove tvrdnje, te naveo da je finansijsko stanje takvo jer je bivši predsjednik kluba potrošio novac za tekuću sezonu.

"Niko nije tražio ispisnicu sem tog Pejovića. On je suspendovan zato što smo utvrdili da je šurovao sa Ljubuškim pred utakmicu. Dopisivao je, pravio je kombinacije i iznosio je informacije o tome u medije. Ispisnicu sem Pejovića koji je na kraju odustao od nje nije niko od igrača tražio. Kada je u pitanju oprema, imaju svu opremu. Jedino ako neko nije ukrao opremu. Dakle sve imaju što su tražili. Nijedna interna žalba od strane igrača i trenera ne postoji. Dakle to govori da je ovo neka čudna politika što se tiče igrača. Vjerovatno smo uboli nekog ko je napravio neke kombinacije“, rekao je Kuvalja.

On je demantovao navode da je od igrača zahtjevano da potpišu po krivičnom odgovornošću izjavu da se neće povređivati.

"Pogrešno je interpretirano. Nisu to formulari da se neće igrači povrijediti, nego da garantuju trenutno stanje. Izvršili smo testiranje igrača na mašinama i uvtrdili da su u totlano lošem stanju, koljena ramena laktovi, a potpisani su ozbiljni ugovori. Tražili smo od njih da napišu da su zdravi, na osnovu tih rezultata. U formularu je navedeno kako se trenutno igrač osjeća, da li je imao određenih povreda ili operacija u skorašnjem periodu, jer ljudi potpisuju ozbiljne ugovore. Ako primaš platu od 4-5.000 KM onda je red da nam kažeš u kakvom si stanju. Nakon testiranja vidjeli smo da ima igrača koji nisu spremni za sezonu", rekao je Kuvalja i nastavio:

"Odgovornost je prema građanima Republike Srpske i prema javnosti, ako primate jednu od top4 plate u BIH ima da budete među četiri najbolje ekipe. Ne možete primati tolike plate, mislim primati, ne možete potpisivati ugovore. Potpisani ugovori su duplo veći nego što je budžet u avgustu mjesecu. Obećao sam igračima i nikom neće biti smanjen ugovor, potrudiću se da obezbijedim sredstva za polusezonu. Na polusezoni ćemo sjesti i vidjeti, ako budemo u vrhu tabele onda ćemo razgovarati, ako ne onda se mora uvesti red. Ne možemo imati ljude koji imaju plate po pet, deset i 15.000 KM“.

Na naše pitanje da li u Borcu zaista ima igrača sa platom o 10.000 ili 15.000KM odgovorio je:

"Nema sa deset, ali ima sa 5.000 KM. Taj isti pivot košta nas preko 5.000KM mjesečno. Plata 4.000 KM plus menadžeru njegovog, plus stan, hrana... Nisam ja to dogovorio. Čovjek nas košta 5.000 KM plus porez. Ako dobijaš toliko i daš 12 golova za pet utakmica nešto nije u redu. Isti taj Pejović je otvorio prije sedam dana račun u Republici Srpskoj. Nije imao žiro-račun kada je tražio platu“.

Kuvalja uvjerava da će igračima do kraja polusezone biti isplaćena sva dugovanja.

"Igračima se duguje jedna i po plata. Do kraja poluszeone će se isplatiti svi zaostaci i neće biti dugova. Sad će nam leći novac od Mtela, isplatićemo jednu čitavu platu od tog novca, leći će nam jedna grant od Grada, pa i drugi grant od Mtela tako da će se njima kasniti pola plate najviše“, rekao je on, a onda istakao da za trenutnu finansijsku situaciju odgovornost snosi bivša uprava.

"Čovjek je potrošio pare iz Grada i sponzora za 2025/26, ja sma iz džepa svog dao 15.000 KM u zadnjih mjesec dana. Ali neću da kukam. Biće rezova, možda nije popularno, ali moramo da sredimo Borac, moramo da ga ustabilimo“, rekao je Kuvalja.