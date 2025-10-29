Staša Košarac novi član uprave RK Borac m:tel

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara imenovan je za člana klupskog rukovodstva.

Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH, novi je član Upravnog odbora RK Borac m:tel.

"Zahvalni smo ministru Košarcu na razumijevanju, vremenu i spremnosti da pomogne, ne riječima, nego djelima", istakao je predsjednik banjalučkog kluba Vladimir Kuvalja.

Košarac je rođen 1975. godine u Sarajevu, a trenutno obavlja drugi ministarski mandat.

