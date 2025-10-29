logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Staša Košarac novi član uprave RK Borac m:tel 19

Staša Košarac novi član uprave RK Borac m:tel

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
19

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara imenovan je za člana klupskog rukovodstva.

Staša Košarac član uprave RK Borac Izvor: RK Borac m:tel

Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH, novi je član Upravnog odbora RK Borac m:tel.

"Zahvalni smo ministru Košarcu na razumijevanju, vremenu i spremnosti da pomogne, ne riječima, nego djelima", istakao je predsjednik banjalučkog kluba Vladimir Kuvalja.

Košarac je rođen 1975. godine u Sarajevu, a trenutno obavlja drugi ministarski mandat.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Staša Košarac RK Borac Rukomet Rukometna liga BiH

Komentari 19

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Trener

Savic ispraznio kasu

Banjalučanin

Ovoliku ljubomoru nisam vidio u životu, Pa vi mrzite sami sebe…

zole

Od ovoga grđe nemere

Banjaluka

Bilo je raznih id... u ovom klubu ali ovaj Kuvalja je bez konkurencije

Banjalučanin

Lešinari, ima li vas, čistite ova go... spašavajte klub!!!

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC