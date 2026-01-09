Čukarički je potvrdio da je potpisao ugovor sa nekadašnjim golmanom Crvene zvezde i Partizana Vladimirom Stojkovićem.

Izvor: FK Čukarički

Vladimir Stojković (42) je novi član Čukaričkog. Uprava kluba ekspresno je reagovala poslije odlaska Nikole Mirkovića u Uzbekistan i doveli su iskusnog čuvara mreža koji je do skoro bio u Radničkom iz Kragujevca.

"Prezadovoljan sam, dolazim u ozbiljan klub, sa ozbiljnim ambicijama, sportski motiv je na prvom mjestu. Poznajem većinu saigrača, sportskog direktora Matijaševića, tehničkog direktora Grkinića. U prethodna dva-tri dana uvjerio sam se da ovdje vlada porodična atmosfera, drago mi je što sam postao dio takvog kolektiva", rekao je Stojković odmah po potpisivanju ugovora.

Posebno se zahvalio doskorašnjem klubu na svemu što su mu pružili.

"Prijala mi je ta sredina, njihov lokalpatriotizam. Proveo sam tamo šest lijepih mjeseci i imao priliku da naučim dosta toga o Šumadiji i Kragujevcu, nekadašnjoj prestonici Srbije. Velika zahvalnost za ljude u klubu, igrače, stručni štab i navijače", poručio je Stojković.

"Najveći motiv mi je da pobijem sve te predrasude"

Vidi opis "Najveći motiv? Da pobijem sve te predrasude": Vladimir Stojković ponovo u Beogradu, ima novi klub Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: TV Arena sport Br. slika: 7 7 / 7

Važnu ulogu u dolasku iskusnog golmana na Banovo Brdo imao je trener golmana Oliver Kovačević.

"Naravno da smo pričali o mojoj ulozi prije dolaska, igrali smo ranije zajedno, bili zajedno i u sobi na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj. Upoznat sam sa njegovim zahtjevima i kako sve funkcioniše, drago mi je da sam sa ljudima koje dobro poznajem. Što se konkurencije i mladih kolega tiče, imam samo riječi hvale za njih. Dodatno ću ih upoznati tokom priprema u Turskoj. Ne sumnjam u procjenu Kovačevića, sigurno je da imaju talenat i da je pred njima lijepa karijera".

Vladimir Stojković rođen je 28. jula 1983. godine i biće najstariji igrač u Superligi Srbije.

"Upravo mi je to najveći motiv, da pobijem sve te predrasude. Da ljudi vide da jednostavno možeš ili ne možeš i da to nema veze sa godinama", zaključio je Stojković.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!