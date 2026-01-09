"U srpskom fudbalu očigledno nema desetke, naći ćemo je u Brazilu": Čukarički hoće da nađe novog Vinisijusa Mela

Sportski direktor Čukaričkog Vladimir Matijašević govorio o transferima "brđana".

Izvor: MN PRESS

FK Čukarički doveo je dvojicu novih igrača, desno krilo Lazara Mijovića (22) iz Budućnosti i Brendona Kembridža (23) iz Šarlota, takođe opciju po desnom beku. Dok se iščekuje dolazak golmana Vladimira Stojkovića, produženi su ugovori i sa veteranima Nenadom Tomovićem i Srđanom Mijailovićem, a biće još potpisa na Banovom brdu. Čukarički aktivno traži "desetku".

"U našem fudbalu očigledno nema takvog, ali naći ćemo ga u Brazilu ili Americi. Uvijek smo s tog podneblja imali dobre dolaske, pogotovo se odlično pokazao napadač Vinisijus Melo prije godinu dana. Doći će još tri mlada igrača iz inostranstva, ali njih ćemo priključiti omladincima, iako sam lično protiv većeg broja stranaca u ligama mlađih kategorija. Očekujemo puno od Džigbe koji se konačno oporavio, bio je na izletu dve godine, sada je konačno zdrav i može da bude opcija od početka", rekao je Matijašević za "Sportski žurnal".

Čukarički bi mogao da proda nekoliko interesantnih igrača drugim klubovima, Slobodana Tedića (25), Uroša Miladinovića (21), Milana Đokovića (22) ili Sambua Sisokoa (25).

"Nadam se da ćemo ove zime završiti bar dva transfera i zatvoriti budžet do ljeta. Ako naš prvi strijelac Tedić ode, neće biti pojačanja na toj poziciji, smatramo da Đorđević, Pavkov i mladi Maravić mogu da pokriju mjesto napadača", rekao je Matijašević.

Ekipa Čukaričkog će pod vođstvom trenera Milana Lešnjaka u subotu otputovati na pripreme u Antaliju, a 31. januara će u prvom kolu nastavka prvenstva dočekati Crvenu zvezdu. Spletom okolnosti, on će drugi put "debitovati" na klupi Zvezde na istom mjestu, na stadionu Čukaričkog.

