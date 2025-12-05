Zvezdin štoper svakog četvrtka dobije crveni karton: Pogledajte zašto je isključen protiv Čukaričkog

Defanzivac Crvene zvezde Frenklin Tebo Učena dobio crveni karton protiv FCSB prethodnog četvrtka, pa protiv Čukaričkog sedam dana kasnije.

Izvor: Youtube/Arena Sport TV/printscreen

Crvena zvezda je lakše nego što rezultat pokazuje savladala Čukarički (3:0) u odloženom meču 6. kola Superlige i vratila se na prvo mjesto tabele u Superligi, ali nije sve na stadionu "Rajko Mitić" bilo za pamćenje. Ponovo je crna tačka Zvezdine pobjede bio štoper Frenklin Tebo Učena, koji je u posljednjim minutima meča dobio direktan crveni karton.

Defanzivac koji je tokom ljeta pojačao crveno-bijele ušao je u igru u 85. minutu umjesto Stefana Lekovića, a sedam minuta kasnije poslat je na tuširanje. Za njega se meč završio nekoliko desetina sekundi ranije nego za ostale igrače, jer je zbog veoma nesmotrenog prekršaja dobio drugi crveni karton u roku od sedam dana.

Nakon velike greške Seola Jung Vua Čukarički je krenuo u napadu koji je mogao da im donese počasni gol, ali je Frenklin Tebo Učena odlučio da kao posljednji igrač odbrane sa leđa obori mladog Luku Đorđevića. Iako se ništa značajno ne bi promijenilo ni da je napadač Čukaričkog postigao gol, Tebo Učena je odlučio da napravi prekršaj zbog kojeg ga čeka pauza... Pogledajte kako je to izgledalo:

Štoper Crvene zvezde Frenklin Tebo Učena dobio je direktan crveni karton protiv Čukaričkog. Izvor: YouTube/Arena sport TV

Ova intervencija fudbalera iz Nigerije nije imala nikakav uticaj na krajnji rezultat, ali je nastavak njegove serije užasnih poteza. Štoper Crvene zvezde već sada je jedan od najvećih promašaja Marka Marina, pošto je Zvezdu već koštao bodova koji bi mogli da budu ključni za plasman u nokaut fazu takmičenja u Ligi Evrope.

Srećom, na posljednjem evropskom meču Crvene zvezde užasan potez Frenklina Teba Učene nije došao na naplatu. Defanzivac Crvene zvezde dobio je direktan crveni karton u 27. minutu meča protiv rumunskog FCSB, ali je tim Vladana Milojevića i sa igračem manje uspio da upiše veoma važnu pobjedu i približi se mjestu među 24 najbolja tima u drugom po snazi UEFA takmičenju.