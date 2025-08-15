Crvena zvezda dovela pojačanje za Ligu šampiona: Tebo Učena dolazi za 2,5 miliona evra

Frenklin Tebo Učena i zvanično će da postane novi igrač Crvene zvezde, potvrdio je njegov bivši klub. Stiže na Marakanu za Ligu šampiona.

Frenklin Tebo Učena (25) novo je pojačanje Crvene zvezde. Stigla je i zvanična potvrda od strane njegovog dosadašnjeg kluba, norveškog Sarpsborga. On dolazi na vrijeme za Ligu šampiona i za obeštećenje će klub dobiti 2,5 miliona evra.

Očekuje se da će da bude dio tima već u dvomeču sa kiparskim Pafosom u posljednjem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Crveno-bijeli morali su hitno da reaguju zato što je Rodrigao dobio crveni karton i neće biti u konkurenciji, a uz Miloša Veljkovića je rezerva talentovani Veljko Milosavljević koji je "uskočio" kao zamjena za Brazilca i protiv Leha.

Kako stvari stoje, neće imati pravo nastupa u prvom meču na "Marakani", tako da ostaje da se vidi hoće li Vladan Milojević da ga uvrsti za revanš koji se igra na Kipru.

"Postigli smo dogovor sa Crvenom zvezdom u vezi sa transferom Frenklina Teba. Hvala ti i srećno u Srbiji", stoji u objavi Sarpsborga.

Ko je Tebo Učena?

Frenklin Tebo Učena rođen je 25. januara 2000. godine u Abudži (Nigerija) i upravo je u domovini napravio prve fudbalske korake. Igrao je dvije sezone za Nasaravu Junajted i tu ga je primijetio švedski Haken koji ga je prvo doveo na pozajmicu, a onda i potpisao ugovor. Poslije dvije sezone tu otišao je u Norvešku.

Za Sarpsborg je igrao od 2023. godine, a ima i jedan nastup za reprezentaciju Nigerije. Bio je dio nacionalnog tima na prijateljskoj utakmici protiv Meksika. U porazu od 4:0 je ušao u igru u 66. minutu. Visok je 192 centimetra i jedan od njegovih kvaliteta je i fizička snaga i igra u vazduhu.