logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda dovela pojačanje za Ligu šampiona: Tebo Učena dolazi za 2,5 miliona evra

Crvena zvezda dovela pojačanje za Ligu šampiona: Tebo Učena dolazi za 2,5 miliona evra

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Frenklin Tebo Učena i zvanično će da postane novi igrač Crvene zvezde, potvrdio je njegov bivši klub. Stiže na Marakanu za Ligu šampiona.

Frenklin Tebo Učena potpisuje za Crvenu zvezdu Izvor: Bildbyran / ddp USA / Profimedia

Frenklin Tebo Učena (25) novo je pojačanje Crvene zvezde. Stigla je i zvanična potvrda od strane njegovog dosadašnjeg kluba, norveškog Sarpsborga. On dolazi na vrijeme za Ligu šampiona i za obeštećenje će klub dobiti 2,5 miliona evra.

Očekuje se da će da bude dio tima već u dvomeču sa kiparskim Pafosom u posljednjem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Crveno-bijeli morali su hitno da reaguju zato što je Rodrigao dobio crveni karton i neće biti u konkurenciji, a uz Miloša Veljkovića je rezerva talentovani Veljko Milosavljević koji je "uskočio" kao zamjena za Brazilca i protiv Leha.

Kako stvari stoje, neće imati pravo nastupa u prvom meču na "Marakani", tako da ostaje da se vidi hoće li Vladan Milojević da ga uvrsti za revanš koji se igra na Kipru.

"Postigli smo dogovor sa Crvenom zvezdom u vezi sa transferom Frenklina Teba. Hvala ti i srećno u Srbiji", stoji u objavi Sarpsborga.

Ko je Tebo Učena?

Frenklin Tebo Učena rođen je 25. januara 2000. godine u Abudži (Nigerija) i upravo je u domovini napravio prve fudbalske korake. Igrao je dvije sezone za Nasaravu Junajted i tu ga je primijetio švedski Haken koji ga je prvo doveo na pozajmicu, a onda i potpisao ugovor. Poslije dvije sezone tu otišao je u Norvešku.

Za Sarpsborg je igrao od 2023. godine, a ima i jedan nastup za reprezentaciju Nigerije. Bio je dio nacionalnog tima na prijateljskoj utakmici protiv Meksika. U porazu od 4:0 je ušao u igru u 66. minutu. Visok je 192 centimetra i jedan od njegovih kvaliteta je i fizička snaga i igra u vazduhu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Frenklin Tebo Učena transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC