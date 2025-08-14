logo
Elšnikovi roditelji biciklom dolaze na Pafos: Prelaze 500 kilometara zbog Zvezde i Lige šampiona

Elšnikovi roditelji biciklom dolaze na Pafos: Prelaze 500 kilometara zbog Zvezde i Lige šampiona

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Roditelji Timija Maksa Elšnika gledaće meč Zvezde i Pafosa nakon što biciklom pređu 500 kilometara, od Zlatoličja do Beograda.

Roditelji Timija Maksa Elšnika dolaze biciklom na utakmicu u Beograd Izvor: MN Press/Instagram/zvezdasifk

Fudbaleri Crvene zvezde eliminisali su Leh iz Poznanja ukupnim rezultatom 4:2, a to znači da će se u plej-ofu boriti za mjesto u Ligi šampiona. Naredni protivnik biće kiparski Pafos, prvi meč se igra u Beogradu, a slovenački reprezentativac Timi Maks Elšnik imaće nevjerovatnu podršku sa tribina na toj utakmici!

Timijevi roditelji već su krenuli ka Beogradu, jer ih čeka mnogo kilometara koje treba da pređu biciklom! Da, mama i tata Zvezdinog veznog fudbalera isplanirali su da biciklom stignu u Beograd, na utakmicu četvrtog kola kvalifikacija za Ligu šampiona koju će njihov sin igrati u crveno-bijelom dresu.

Za početnu tačku ovog neobičnom putovanja uzeto je Zlatoličje, mjesto gdje je Timi Maks Elšnik počeo svoju fudbalsku karijeru. Cijeli put dug je tek nešto manje od 500 kilometara, a vidjećemo kakav plan imaju roditelji Zvezdinog prvotimca i kojim će tempom gaziti kilometre do Beograda. Svakako, biće ovo poduhvat kojeg se ne bi postidio ni jedan od najboljih sportista na svijetu, slovenački biciklista Tadej Pogačar.

Pogledajte početak puta:

Slovenački fudbaler igraće meč protiv Pafosa sa posebnim motivom, a inspiracija će mu biti roditelji koji su prešli ogroman put kako bi ga gledali. Upravo će na dvomeču protiv kiparskog tima Slovenac imati priliku da obezbijedi i drugo učestvovanje u Ligi šampiona sa Zvezdom, pošto je prethodne sezone nosio crveno-bijeli dres protiv najboljih timova na kontinentu.

Elšnik je u Crvenu zvezdu stigao iz ljubljanske Olimpije prošlog ljeta, u transferu teškom 1.500.000 evra. Do sada je odigrao 50 mečeva za Zvezdu, postigao šest golova, asistirao 15 puta i osvojio duplu krunu u Srbiji. Prije Zvezde i Olimpije igrao je za nekoliko engleskih timova u nižim rangovima tamošnjeg fudbala, a već godinama je seniorski reprezentativac Slovenije.

