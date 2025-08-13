Crvena zvezda ostvaruje rekordno ljeto po pitanju transfera i zarade novca od UEFA nagrada - bilo u Ligi šampiona ili u Ligi Evrope.

Izvor: MN PRESS

U najvažnijem periodu sezone, dok igra za desetine miliona evra nagrade od UEFA za plasman u Ligu šampiona, Crvena zvezda i sama pravi taj novac prodajom igrača.

Po svemu sudeći, i pri kraju veoma uspješnog ljeta po tom pitanju biće još novog novca u klupskoj kasi, jer se očekuje da centarfor Šerif Endiaje (29) pređe u Emirate za osam do 10 miliona evra.

Ako se uzmu u obzir i dosadašnji transferi ovog ljeta, ta prodaja povećala bi Zvezdinu zaradu od prodaje igrača u ovom prelaznom roku na skoro 40 miliona evra. A trebalo bi uzeti u obzir da na "Marakani" imaju još jednog "kapitalca" - mladog štopera Veljka Milosavljevića, za koga je određena rekordna cijena, od čak 15 miliona evra.

Ovo su Zvezdine prodaje u ljeto 2025:

Vidi opis Desetine miliona u kasi Zvezde, rekordno ljeto na Marakani: Evo koliko će zaraditi od transfera i Lige šampiona Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Pressefoto Rudel/Nico Bauhof / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram/asseofficiel Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN Prees Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Andrija Maksimović (18) - RB Lajpcig za 14 miliona evra Lazar Jovanović (18) - Štutgart za pet miliona Strahinja Stojković (18) - Sent Etjen za 2,3 miliona Ebenezer Anan (22) - Sent Etjen za dva miliona Luka Ilić (26) - Ovijedo za dva miliona Hose Rodrigez Puma (27) - Huarez za 1,7 miliona Andrej Đurić (21) - Malme za 1,5 miliona

Da li će biti još bombi i koliko?

Izvor: MN PRESS

Mladi Veljko Milosavljević u Milojevićevom timu je čest od početka godine, a to nije promaklo skautima velikih timova, poput Bornmuta, Evertona, Njukasla, Brajtona. Još nema konkretne realizacije, ali po svemu sudeći neće biti iznenađenje ako i rođenog Požarevčanina za njega stigne velika ponuda poput one za Maksimovića.

Uz Šerifa Endiajea, više ne bi bilo iznenađenje ako "Marakanu" od starosjedilaca napusti i korejski bek Seol Jong-Vu (26), koji je takođe dovođen u vezu sa premijerligaškim klubovima. U odnosu na Senegalca, njegove igre u aktuelnim kvalifikacijama za Ligu šampiona nisu na nivou na kojem je dokazao da može da igra, a to i Zvezdi izbija adute iz ruku kada bude pregovarala o njegovoj cijeni. Podsjetimo, on je bio plaćen Ulsanu 1,5 miliona evra i sigurno je da će crveno-bijeli višestruko zaraditi njegovom prodajom.

Koliko Zvezda može da zaradi od UEFA?

Pogledajte 00:15 koreografija navijača Crvene zvezde Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Ulaskom u plej-of za Ligu šampiona, Crvena zvezda zaradila je fiksno 4,29 miliona evra, dok će ulaskom u ligašku fazu zaraditi još 18,62 miliona fiksno. Na to bi trebalo dodati i zaradu od ulaznica, kao i činjenicu da UEFA nagrađuje svaku pobjedu sa 2,1 milion evra, a remi sa 700 hiljada evra.

Povrh toga, UEFA je prošle sezone uvela i nagrade koje dobijaju svi učesnici Lige šampiona, pa tako i posljednjeplasirani tim na tabeli dobija 275 hiljada evra, odnosno jednu od ukupno 666 akcija koje dijele klubovi. Najbolje rangirani tim tako će dobiti 36 akcija.

Ako Zvezda završi u Ligi Evrope, zaradiće 4,31 milion evra na osnovu učešća u ligaškoj fazi, u kojoj UEFA 450 hiljada evra nagrađuje pobjedu, a 150 hiljada evra remi. I u tom takmičenju postoje dodatni bonusi bez obzira na konačan plasman, s tim da su oni značajno manji od nagrada u Ligi šampiona, pa najlošije rangirani klub dobija jednu akciju koja u Ligi Evrope vrijedi 75 hiljada evra, a prvoplasirani takođe 36 akcija.

Pred crveno-bijelima su dvije nedjelje odluke, u kojima će odrediti svoju evropsku sudbinu, do kraja prelaznog roka formirati tim i na kraju podvući crtu pod zaradom od prodaja igrača i bonusa UEFA. I sigurno je da će biti veoma zadovoljni urađenim.