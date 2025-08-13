logo
Navijači Leha privukli pažnju na gostovanju Crvenoj zvezdi

Navijači Leha privukli pažnju na gostovanju Crvenoj zvezdi

Crvena zvezda ugostila je Leh, ali mnogo više pažnje privukli su navijači ekipe iz Poznanja.

kako izgledaju navijaci leha Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda bila je domaćin Lehu u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Meč je završen neriješenim rezultatom, ali zbog bolje gol razlike u Poznanju, crveno-bijeli iz Beograda obezbijedili su plasman u dalju fazu takmičenja. Najveći utisak tokom meča ostavila je, naravnu, puna "Marakana", ali pet minuta slave imali su i navijači Leha.

Bili su u manjini, ali i dalje u dovoljnom broju da podrže tim, pokazali su navijali iz Poznanja da su prava podrška svom timu. Ipak, kao i svuda, bilo je pojedinaca koji su privlačili pažnju. Možda Leh važi za tim u Poljskoj koji ima najbolje organizovane navijače, ali ovaj tim u svojim redovima ima i huligane.

Pogledajte kako izgledaju navijači Leha:

Mogli smo primijetiti to i na ulicama Beograda, pošto je nekoliko izloga u najposkećenijoj ulici u Beogradu (Knez Mihailova) bilo razbijeno neposredno proke susreta na "Rajku". Grupa od nekoliko stotina navijača iz Poljske, uglavnom bez majice privlačila je pažnju na Trgu republike. Bili su navijači Leha upečatljivi, a kamere su zabilježile i nekoliko fotografija. Uglavnom su to istetovirani ljudi, srednjih godina, a veliki broj njih već prije početka meča skinuo je majice.

Osim navijača Leha, na tribini gostiju bilo je i navijača iz poljskih timova koji igraju u tamošnjoj drugoj ligi - Arka Gdinja, LKS Lođ, Krakovija i Ostrovjec. Poslije koreografije koja je privukla pažnju u Poznanju, navijači Leha poželjeli su da ostave upečatljiv utisak i u Beogradu i očigledno su uspjeli u tome.

Bonus video: 

Pogledajte

00:15
koreografija navijača Crvene zvezde
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

