Golman Leha primio četiri gola i tvrdi da Crvena zvezda nije bolja

Golman Bartoš Mrozek teško prihvatio eliminaciju Leha protiv Zvezde. Kaže, samo je iskustvo na strani Zvezde, ništa više.

Crvena zvezda je izbacila Leh u kvalifikacijama za Ligu šampiona ukupnim rezultatom 4:2. U prvom meču u Poznanju bilo je 3:1 za šampiona Srbije, dok je u revanšu rezultat bio izjednačen (1:1) - što je i posljedica neopreznog crvenog kartona koji je dobio štoper Rodrigao.

Bilo kako bilo, Crvena zvezda zna da sada u plej-ofu Lige šampiona igra protiv Pafosa, gdje mora da odigra još bolje, a iz Leha tvrde da nisu naročito impresionirani partijom crveno-bijelih.

Tako je golman Bartoš Mrozek - koji je četiri puta kapitulirao protiv Crvene zvezde (i pet, samo je poništen gol Šerifa) - poručio da njegova ekipa ima za čim da žali jer je bila blizu prolaska: "Ne bih rekao da je bila ogromna razlika između Leha i Crvene zvezde. Mislim da smo danas odigrali dobru utakmicu. Mislim da je konačan rezultat odlučen isključivo samo detaljima...", poručio je na kraju meča Mrozek.

"Nedostajalo nam je jedno pravo dodavanje, odluka o šutu ili bolja odbrana, dok je njima njihovo iskustvo pomoglo da prevaziđu svaku situaciju. Iskustvo je ključno, jer svake godine igraju u grupnoj ili ligaškoj fazi evropskih takmičenja, a ovo nam je bio prvi put da se takmičimo u ovakvoj bici u Ligi šampiona".

Priznaje jednu stvar Zvezdi ipak, da zbog iskustva rješava sve 50-50 situacije: "Da biste se takmičili protiv takvog tima, morate biti 100 odsto spremni, u vrhunskoj formi i bez povreda. I nažalost, imamo mnogo zdravstvenih problema".

Šta je rekao trener Leha?

Nils Frederiksen je poslije meča rekao da je Crvena zvezda "krala vrijeme" i da je na taj način uspjela da "ubije" utakmicu, kada je mislio da će Leh uspjeti da se vrati.

"Naravno ne mislim da je to bilo dobro. Kada igrate sa igraćem više morate bolje, ali naš protivnik je pokušao da ukrade vrijeme i da ubije igru. Igrali smo dva meča sa dosta dobrim timom. Nismo bili mnogo gori, ali oni su bili dovoljno bolji od nas", rekao je Nils Frederiksen.

