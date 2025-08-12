"Ja sam povraćao, a i Rade je imao problema": Iscijeđeni Elšnik poslije meča otkrio svoje muke pred Leh

Fudbaleri Crvene zvezde su remizirali sa Lehom 1:1, a Timi Maks Elšnik je otkrio da je imao mnogo problema pred ovaj meč.

Pretrčali su baš mnogo kilometara u punom naponu Timi Maks Elšnik i Rade Krunić, na kraju su donijeli prolazak dalje u Ligi šampiona. Morali su da trče još više kada je Rodrigao bio isključen na pola sata prije kraja utakmice, a Timi Maks Elšnik je otkrio da je imao problema prije meča.

Kako on, tako i Rade Krunić je pred revanš sa Lehom imao zdravstvene probleme, ali se to na terenu nije vidjelo. Kada su ga reporteri "Arene sport" pitali šta je bilo najteže, rekao je Slovenac da mu je upravo zdravlje bilo najveći problem.

"Meni je bilo najteže što sam od juče bolestan, uhvatilo me nešto. Povraćao sam, a Rade je imao nekih problema posljednjih par dana. Na nama u veznom redu je bilo ogromno opterećenje, ne znam kao smo izdržali. Kada padnete fizički pokazuje se karakter, a taj crveni karton nam nije pomogao", iskren je bio Elšnik.

Crvena zvezda sada čeka dvomeč sa Pafosom, a vidjećemo sa kim će se upariti Timi Maks Elšnik kada Pafos bude došao na "Marakanu". Hoće li to biti Šljivić, Bađo ili neko treći.

"Sigurno drugačija utakmica. Oni su došli nisu imali šta da izgube i bili su opasni. Imali smo igrača manje, a oni su izgledali malo drugačije sa nekoliko rotacija. Jeste bila drugačija utakmica ali kada podvučemo crtu Zvezda je zasluženo prošla. Vidjelo smo da ova ekipa ima kvalitet i ponosni smo što smo ih izbacili. Sada idemo na Pafos", naglasio je Elšnik.

